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Дальнее зарубежье 07.11.2018 16:15

ЕС обновляет правила импорта культурных ценностей, созданных более двух с половиной веков назад

Евросоюз объявил о мерах по борьбе против незаконного оборота культурных ценностей.

"Послы (стран союза - ИФ) при ЕС согласовали сегодня позицию Совета по проекту регламента, направленного на противодействие импорту и хранению в ЕС культурных ценностей, незаконно экспортированных из третьих стран", - говорится в коммюнике пресс-службы Совета ЕС.

Как отмечается в документе, новые правила не только позволят лучше сохранять культурное наследие человечества, особенно археологические артефакты из стран, затронутых вооруженными конфликтами, но также будут способствовать борьбе против финансирования терроризма за счет такого трафика.

Пресс-служба Совета поясняет, что новый регламент будет распространяться на культурные ценности, которые созданы или найдены за пределами ЕС, имеют возраст более 250 лет и стоимость, по меньшей мере, в 10 тыс. евро.

Проект регламента, содержащего описание законного порядка импорта в Евросоюз культурных ценностей, дополняет существующие юридические условия ЕС, которые до сих пор ограничивались законодательством по экспорту культурных ценностей из Евросоюза и реституции культурных ценностей, незаконно вывезенных с территории одной из стран ЕС.

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Тэги: ЕС, КУЛЬТУРА, НАСЛЕДИЕ, РЕГЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]