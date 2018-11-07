Азербайджан рассчитывает ежегодно экономить около 400 млн кубометров газа за счет развития альтернативных источников энергии - Минэнерго

Производство электроэнергии в Азербайджане в среднесрочной перспективе за счет использования альтернативных источников энергии может составить 1,6 млрд Квт/ч в год, заявил руководитель аппарата министерства энергетики Заур Мамедов.

«Ввод в ближайшие годы в строй 420 МВт энергетических мощностей за счет возобновляемых источников энергии позволит ежегодно экономить 390 млн кубометров природного газа. Производство же электроэнергии за счет энергии солнца, ветра и биоустановок составит 1.6 млрд Квт/ч в год», - сказал З.Мамедов в ходе семинара, посвященного реализации пилотного проекта «Техническая поддержка и обмен знаниями по развитию системы плавающих солнечных панелей».

Проект «Техническая поддержка и обмен знаниями по развитию системы плавающих солнечных панелей» предусматривает создание системы из трех фотовольтаических панелей мощностью 100 кВт каждая на озере Беюк-шор в Баку. Проект реализуется совместно с Азиатским банком развития.

Б.Рустамбеков