Москва и Вашингтон готовят консультации по антитеррористической тематике - замглавы МИД РФ

Россия и США ведут подготовку к консультациям по контртеррору, идёт согласование даты и места встречи, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Такая работа ведётся, предложение такое есть, мы его приняли, сейчас определяются дата и место", - сказал Л.Сыромолотов журналистам в среду.

Замминистра отметил, что он будет возглавлять российскую делегацию, а с американской стороны - первый замгоссекретаря США Джон Салливан.