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СНГ 07.11.2018 18:15

Москва и Вашингтон готовят консультации по антитеррористической тематике - замглавы МИД РФ

Россия и США ведут подготовку к консультациям по контртеррору, идёт согласование даты и места встречи, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Такая работа ведётся, предложение такое есть, мы его приняли, сейчас определяются дата и место", - сказал Л.Сыромолотов журналистам в среду.

Замминистра отметил, что он будет возглавлять российскую делегацию, а с американской стороны - первый замгоссекретаря США Джон Салливан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, АНТИТЕРРОР, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]