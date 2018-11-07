Французская Urbasolar к концу 2019г построит в Казахстане СЭС за $19 млн

Компания Urbasolar SAS (Франция) планирует в конце 2019 года ввести в эксплуатацию в Туркестанской области Казахстана (ранее - Южно-Казахстанская область) солнечную электростанцию "Задарья-1" проектной мощностью 14 МВт.

Общая стоимость проекта составляет 7 млрд тенге (примерно $19 млн по текущему курсу - ИФ), сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в компании "Туркестан-Инвест" (региональное представительство нацкомпании "Kazakh Invest").

"Солнечную электростанцию построят в городе Арысь. К строительно-монтажным работам уже приступили. Строительство ведется на земельном участке площадью 30 гектаров",- сообщил собеседник агентства.

По его словам, СЭС планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале будущего года. После запуска здесь будут трудоустроены 50 человек.

Urbasolar SAS - частная компания, создана в 2006 году, занимается разработкой, строительством и эксплуатацией масштабных фотоэлектрических электростанций. Компания присутствует в Казахстане с 2012 года, с момента реализации проекта в Астане по установке солнечных батарей на крышах зданий.

Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития в начале 2018 года принял решение выделить Urbasolar SAS кредит в размере до $8,8 млн на реализацию проекта строительства СЭС в Южно-Казахстанской области близ Чимкента. Фонд чистых технологий планировал выделить на эти цели льготное финансирование в размере до $3,9 млн.

АО "Национальная компания "Kazakh Invest" уполномочено реализовывать меры государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности в области привлечения инвестиций в экономику республики, обеспечивает полный спектр услуг по сопровождению инвестиционных проектов.