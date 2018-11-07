США консультируются с РФ и Турцией по вопросу борьбы против террористов в Сирии - спецпредставитель

Американские власти поддерживают контакты с Россией и Турцией, по вопросам, связанным с остающимися на сирийской территории бойцами террористических группировок, заявил в среду спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Мы консультируемся с Россией и Турцией", - сказал он в ходе телефонного брифинга, говоря, в частности, о пребывании в Идлибе террористов из группировок ИГ и Хейят Тахрир аш-Шам (запрещена в РФ). Также спецпредставитель напомнил, что террористы ИГ продолжают оказывать сопротивление в районе Евфрата.

"Мы очень обеспокоены риском того, что террористы распространятся (из Сирии - ИФ) по всему миру", - добавил Дж.Джеффри.