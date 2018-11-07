Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9478 RUR   0.0257 GBR   2.2319 TRY   0.3176

Цена на нефть

    $/bbl WTI   62.21 Brent   72.13

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 14° Завтра 11° 15° 9 Ноя 16° 10 Ноя 17°

Регион 07.11.2018 17:14

США консультируются с РФ и Турцией по вопросу борьбы против террористов в Сирии - спецпредставитель

Американские власти поддерживают контакты с Россией и Турцией, по вопросам, связанным с остающимися на сирийской территории бойцами террористических группировок, заявил в среду спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Мы консультируемся с Россией и Турцией", - сказал он в ходе телефонного брифинга, говоря, в частности, о пребывании в Идлибе террористов из группировок ИГ и Хейят Тахрир аш-Шам (запрещена в РФ). Также спецпредставитель напомнил, что террористы ИГ продолжают оказывать сопротивление в районе Евфрата.

"Мы очень обеспокоены риском того, что террористы распространятся (из Сирии - ИФ) по всему миру", - добавил Дж.Джеффри.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СИРИЯ, АНТИТЕРРОР


Похожие новости


Минобороны Турции требует от США прекратить вооружать сирийских курдов Оказание гуманитарной помощи Сирии не должно влиять на политику - Болтон Путин может обсудить с Трампом атаку дронов на российскую базу в Хмеймиме - Песков Песков о планах США оставаться в Сирии: Позиция РФ по вопросу незаконного присутствия иностранных военных в Сирии известна Трамп на Генассамблее ООН планирует предостеречь Асада от применения химоружия в Идлибе - СМИ Постпред США в ООН обвинила Россию, Иран и сирийское правительство в нежелании политического урегулирования в Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]