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Дальнее зарубежье 07.11.2018 17:58

В странах Юго-Восточной Азии есть устойчивый спрос на российские боевые самолеты - ОАК

Страны Юго-Восточной Азии проявляют предметный интерес к российской боевой авиации, сообщил директор по военно-техническому сотрудничеству Объединенной авиастроительной корпорации Виктор Чернов.

"Сохраняется устойчивый спрос на нашу продукцию, преимущественно на линейку военных самолетов", - сказал В.Чернов журналистам в среду на выставке Indo Defence 2018.

По его словам, в регионе много стран, которые приобретали российскую авиационную технику: "Это и Вьетнам, и Малайзия, и Индонезия, и Мьянма".

Он добавил, что партнерам РФ на рынке предлагается комплексное обслуживание поставленной техники. "Наши предложения по комплексной послепродажной поддержке являются оптимальными для заказчиков и позволяют качественно обслуживать поставленную технику. Такие долгосрочные контракты могут заключаться на срок до пяти лет", - сказал В.Чернов.

Ранее в "Рособоронэкспорте" сообщили, что на Международной выставке Indo Defense 2018, которая пройдет 7-10 ноября в Джакарте, будут представлены российские вооружения для всех видов войск. В компании сообщили, что от РФ в выставке также принимают семь предприятий оборонно-промышленного комплекса, в том числе, ПАО "ОАК", АО "НПК "Техмаш", АО "Институт прикладной физики" и АО "НПО "Высокоточные комплексы".

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Тэги: РОССИЯ, АЗИЯ, ВТС, АВИАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]