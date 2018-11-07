В странах Юго-Восточной Азии есть устойчивый спрос на российские боевые самолеты - ОАК

Страны Юго-Восточной Азии проявляют предметный интерес к российской боевой авиации, сообщил директор по военно-техническому сотрудничеству Объединенной авиастроительной корпорации Виктор Чернов.

"Сохраняется устойчивый спрос на нашу продукцию, преимущественно на линейку военных самолетов", - сказал В.Чернов журналистам в среду на выставке Indo Defence 2018.

По его словам, в регионе много стран, которые приобретали российскую авиационную технику: "Это и Вьетнам, и Малайзия, и Индонезия, и Мьянма".

Он добавил, что партнерам РФ на рынке предлагается комплексное обслуживание поставленной техники. "Наши предложения по комплексной послепродажной поддержке являются оптимальными для заказчиков и позволяют качественно обслуживать поставленную технику. Такие долгосрочные контракты могут заключаться на срок до пяти лет", - сказал В.Чернов.

Ранее в "Рособоронэкспорте" сообщили, что на Международной выставке Indo Defense 2018, которая пройдет 7-10 ноября в Джакарте, будут представлены российские вооружения для всех видов войск. В компании сообщили, что от РФ в выставке также принимают семь предприятий оборонно-промышленного комплекса, в том числе, ПАО "ОАК", АО "НПК "Техмаш", АО "Институт прикладной физики" и АО "НПО "Высокоточные комплексы".