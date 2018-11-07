Новак планирует в четверг провести встречу с руководством нефтекомпаний по сделке ОПЕК+

Глава Минэнерго РФ Александр Новак планирует 8 ноября провести встречу с руководством нефтяных компаний перед заседанием министерского комитета ОПЕК+ по мониторингу выполнения соглашения, сообщили "Интерфаксу" источники, близкие к ведомству.
Данная встреча стала традиционной перед заседанием министерского комитета, на котором ожидаются решения о дальнейшем развитии сделки.
Как сообщалось, министры мониторингового комитета сделки ОПЕК+ на заседании в Абу-Даби, намеченном на 11 ноября, обсудят варианты действий на 2019 год. При этом одним из возможных вариантов может стать вопрос о сокращении добычи нефти в следующем году, поскольку некоторые страны ОПЕК+ обеспокоены растущими нефтяными запасами.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»