Новак планирует в четверг провести встречу с руководством нефтекомпаний по сделке ОПЕК+

Глава Минэнерго РФ Александр Новак планирует 8 ноября провести встречу с руководством нефтяных компаний перед заседанием министерского комитета ОПЕК+ по мониторингу выполнения соглашения, сообщили "Интерфаксу" источники, близкие к ведомству.

Данная встреча стала традиционной перед заседанием министерского комитета, на котором ожидаются решения о дальнейшем развитии сделки.

Как сообщалось, министры мониторингового комитета сделки ОПЕК+ на заседании в Абу-Даби, намеченном на 11 ноября, обсудят варианты действий на 2019 год. При этом одним из возможных вариантов может стать вопрос о сокращении добычи нефти в следующем году, поскольку некоторые страны ОПЕК+ обеспокоены растущими нефтяными запасами.