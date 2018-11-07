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ТЭК 07.11.2018 16:31

Новак планирует в четверг провести встречу с руководством нефтекомпаний по сделке ОПЕК+

Глава Минэнерго РФ Александр Новак планирует 8 ноября провести встречу с руководством нефтяных компаний перед заседанием министерского комитета ОПЕК+ по мониторингу выполнения соглашения, сообщили "Интерфаксу" источники, близкие к ведомству.

Данная встреча стала традиционной перед заседанием министерского комитета, на котором ожидаются решения о дальнейшем развитии сделки.

Как сообщалось, министры мониторингового комитета сделки ОПЕК+ на заседании в Абу-Даби, намеченном на 11 ноября, обсудят варианты действий на 2019 год. При этом одним из возможных вариантов может стать вопрос о сокращении добычи нефти в следующем году, поскольку некоторые страны ОПЕК+ обеспокоены растущими нефтяными запасами.

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Тэги: РОССИЯ, МИНЭНЕРГО, ВСТРЕЧА, НЕФТЯНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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