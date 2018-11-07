Минобороны Турции требует от США прекратить вооружать сирийских курдов

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар призвал США прекратить поддерживать и снабжать оружием сирийских курдов из "Отрядов народной самообороны" (ОНС).
"С одной стороны, США назначают вознаграждение за поимку главарей Рабочей партии Курдистана (РПК), а с другой - вооружают сирийское крыло этой террористической организации", - заявил Х.Акар, комментируя заявление госдепартамента США о вознаграждении за поимку трех лидеров запрещенной в Турции PПК.
"Оружие и боеприпасы террористам ОНС поставляют как грузовиками, так и самолетами. Анкара ожидает от Вашингтона незамедлительного пересмотра позиции по этому вопросу", - подчеркнул министр.
"Наши американские друзья и союзники предприняли позитивный, но запоздалый шаг. Никакой разницы между PПК и ОНС нет. Мы ожидаем пересмотра политики США по Сирии в вопросе сотрудничества с террористами из ОНС", - сказал глава военного ведомства Турции, которого цитируют в среду турецкие СМИ.
Анкара считает ОНС террористической группировкой, связанной с РПК. Турецкая армия уже много месяцев проводит на севере Сирии операцию по созданию там буферной зоны, свободной от курдских ополченцев.
Х.Акар выразил обеспокоенность появившимися в СМИ фотографиями, на которых запечатлены американские военнослужащие вместе с курдами из ОНС в Сирии.
"Подобные действия у границ Турции могут спровоцировать очень негативные процессы. Позиция Анкары доведена до сведения американской стороны: военнослужащие США не должны фотографироваться с террористами. Это важно с точки зрения предотвращения ущерба турецко-американскому сотрудничеству", - заявил министр.
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