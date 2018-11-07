Атаковавшие Париж и Брюссель в 2015 и 2016 годах террористы проникли в Европу через Венгрию

Террористы, совершившие взрывы в Париже в ноябре 2015 года и в Брюсселе в марте 2016 года, проникли через территорию Венгрии, принятые сейчас меры минимизируют нелегальную миграцию через страну, заявил генеральный директор антитеррористического центра Венгрии Янош Хайду.
"Те террористы, которые совершили взрывы в Париже и Брюсселе, на 100% проникли через территорию Венгрии", - сказал Я.Хайду в среду журналистам в рамках проходящего в Москве совещания руководителей спецслужб органов безопасности и правоохранительных органов, в котором принимают участие представители 125 делегаций из 80 государств.
Представитель венгерских спецслужб подчеркнул, что волну миграции террористы использовали для проникновения в Европу и совершения терактов. Особенно активно они пользовались этой ситуацией в 2015-2016 годах.
По его словам, принятые венгерским правительством меры по сооружению забора на границе законодательных ограничений позволили исключить въезд нелегальных мигрантов на территорию Венгрии.
"Защита южных границ Венгрии сильна. Полиция вместе с армией работают. Забор стоит. Сигнализация работает. Мы готовы к любой ситуации", - заявил Я.Хайду.
Деструктивная позиция Армении является главным препятствием в достижении прогресса в урегулировании нагорно-карабахского конфликта - министр обороны
Азербайджан и Польша провели межмидовские консультации
Азербайджанская армия на следующей неделе начнет командно-штабные военные игры
Цены на нефть падают на данных о росте запасов в США, Brent подешевела до $71,85 за баррель
Страховщики Азербайджана приступили к созданию дорожной карты
России и Саудовской Аравии нужно убрать с нефтяного рынка 1 млн б/с, считает Иран
Первый вице-президент Азербайджана приняла участие в открытии республиканского центра детско-молодежного отдыха и здоровья «Джыртдан»
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Исмаиллинском районе
Праздничные продажи в Германии могут впервые превысить 100 млрд евро в этом году
Президент Алиев выделил средства на восстановление 121 частного дома, пострадавшего в результате обстрелов с армянской стороны
Президент Азербайджана выделил 2,5 млн манатов на улучшение систем орошения Агдамского района
Президент Алиев открыл в прифронтовой зоне ряд социальных и промышленных объектов
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Caspian European Club организовал бизнес-тур в ООО «Парк высоких технологий» НАНА
Стартап, созданный при поддержке Bakcell, поможет найти курсы и тренинги
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению лицензий для «Cisco IronPort»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»