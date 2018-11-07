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Это интересно 07.11.2018 16:35

Праздничные продажи в Германии могут впервые превысить 100 млрд евро в этом году

Продажи в Германии в период рождественских и новогодних праздников могут впервые превысить отметку в 100 млрд евро, прогнозирует Объединение розничной торговли (HDE).

Как ожидается, они увеличатся на 2% относительно прошлого года и составят 100,3 млрд евро. Таким образом, темпы роста показателя продолжат замедляться: в 2017 году он повысился на 3,8%, в 2016 году - на 4,6%.

Согласно результатам опроса института IFES, каждый житель ФРГ планирует в среднем потратить на праздничные подарки около 472 евро, что на 6 евро больше прошлогодней суммы. Особым спросом пользуются подарочные сертификаты, а также книги, косметическая продукция, товары по уходу за телом и канцтовары, сообщает Deutsche Welle.

На предпраздничный сезон приходится значительная часть доходов предприятий розничной торговли: ноябрь и декабрь обеспечивают до 15% общей годовой выручки.

Кроме того, HDE повысило прогноз общего оборота немецкой торговли в 2018 году до 2,3% с ранее ожидавшихся 2%.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПРАЗДНИКИ, ПРОДАЖИ, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]