ГПС и НАНА договорились сотрудничать при разработке вооружения для защиты границы

Государственная пограничная служба (ГПС) и Национальная Академия наук Азербайджана (НАНА) подписали в среду соглашение о намерениях, сообщает пресс-служба ГПС.

«Документ предусматривает сотрудничество при разработке в Парке высоких технологий НАНА различных видов вооружений, боеприпасов, инженерно-технических систем и защитной военной формы, необходимых при несении охраны границы», - говорится в сообщении.

Документ подписали президент НАНА Акиф Ализаде и начальник ГПС, генерал-полковник Эльчин Гулиев. Они отметили особое значение применения достижений современной техники для обеспечения надежной защиты государственной границы.

Р.Бабаев