ГПС и НАНА договорились сотрудничать при разработке вооружения для защиты границы

Государственная пограничная служба (ГПС) и Национальная Академия наук Азербайджана (НАНА) подписали в среду соглашение о намерениях, сообщает пресс-служба ГПС.
«Документ предусматривает сотрудничество при разработке в Парке высоких технологий НАНА различных видов вооружений, боеприпасов, инженерно-технических систем и защитной военной формы, необходимых при несении охраны границы», - говорится в сообщении.
Документ подписали президент НАНА Акиф Ализаде и начальник ГПС, генерал-полковник Эльчин Гулиев. Они отметили особое значение применения достижений современной техники для обеспечения надежной защиты государственной границы.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»