Президент Молдавии обратится к депутатам Госдумы с речью

Президент Молдавии Игорь Додон 21 ноября выступит на пленарном заседании Госдумы, заявил первый зампредседателя Госдумы Иван Мельников.

"21 ноября планируется выступление на пленарном заседании Государственной думы президента Республики Молдова Игоря Додона", - сказал И.Мельников журналистов.

Он отметил, что сначала в этот день состоится двусторонняя встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина с И.Додоном, и с 12 часов планируется выступление президента Молдавии на заседании нижней палаты парламента РФ.