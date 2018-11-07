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СНГ 07.11.2018 19:15

Президент Молдавии обратится к депутатам Госдумы с речью

Президент Молдавии Игорь Додон 21 ноября выступит на пленарном заседании Госдумы, заявил первый зампредседателя Госдумы Иван Мельников.

"21 ноября планируется выступление на пленарном заседании Государственной думы президента Республики Молдова Игоря Додона", - сказал И.Мельников журналистов.

Он отметил, что сначала в этот день состоится двусторонняя встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина с И.Додоном, и с 12 часов планируется выступление президента Молдавии на заседании нижней палаты парламента РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ГОСДУМА, МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]