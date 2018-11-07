Япония после выборов в Конгресс США заявляет о непоколебимости союза с Вашингтоном

Власти Японии заявили, что нацелены на продолжение сотрудничества с США и на развитие отношений после прошедших выборов в американский Конгресс, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".
По его сообщению, замгенсекретаря кабинета министров Японии Ясутоси Нисимура пояснил, что Токио стремится к стабильному сотрудничеству с Вашингтоном.
По его словам, альянс США и Японии остается "непоколебимым" после выборов в США.
Он отметил, что Япония продолжит сотрудничать с США по денуклеаризации Северной Кореи и ряду других международных проблем. В то же время, Я.Нисимура отметил, что Токио не пойдет на компромисс с США по торговым спорам, если это будет идти вразрез с национальными интересами Японии.
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