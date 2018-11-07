Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9478 RUR   0.0257 GBR   2.2319 TRY   0.3176

Цена на нефть

    $/bbl WTI   62.21 Brent   72.13

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 15° Завтра 11° 14° 9 Ноя 16° 10 Ноя 17°

Дальнее зарубежье 07.11.2018 19:42

Япония после выборов в Конгресс США заявляет о непоколебимости союза с Вашингтоном

Власти Японии заявили, что нацелены на продолжение сотрудничества с США и на развитие отношений после прошедших выборов в американский Конгресс, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

По его сообщению, замгенсекретаря кабинета министров Японии Ясутоси Нисимура пояснил, что Токио стремится к стабильному сотрудничеству с Вашингтоном.

По его словам, альянс США и Японии остается "непоколебимым" после выборов в США.

Он отметил, что Япония продолжит сотрудничать с США по денуклеаризации Северной Кореи и ряду других международных проблем. В то же время, Я.Нисимура отметил, что Токио не пойдет на компромисс с США по торговым спорам, если это будет идти вразрез с национальными интересами Японии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, США, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Санкции США против Ирана не должны оказать негативного влияния на деятельность японских компаний - правительство Японский премьер оценил торговые переговоры с Трампом как конструктивные Трамп вылетел в Нью-Йорк на встречу с японским премьером Трамп демонстрирует новаторский подход по налаживанию отношений с лидером КНДР в целях денуклеаризации Корейского полуострова - премьер Японии Трамп недоволен торговыми отношениями США с Японией, готов "взяться" за эту страну - WSJ Лавров: привлекли внимание японской стороны к озабоченностям РФ в связи с развертыванием ПРО США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]