Япония после выборов в Конгресс США заявляет о непоколебимости союза с Вашингтоном

Власти Японии заявили, что нацелены на продолжение сотрудничества с США и на развитие отношений после прошедших выборов в американский Конгресс, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

По его сообщению, замгенсекретаря кабинета министров Японии Ясутоси Нисимура пояснил, что Токио стремится к стабильному сотрудничеству с Вашингтоном.

По его словам, альянс США и Японии остается "непоколебимым" после выборов в США.

Он отметил, что Япония продолжит сотрудничать с США по денуклеаризации Северной Кореи и ряду других международных проблем. В то же время, Я.Нисимура отметил, что Токио не пойдет на компромисс с США по торговым спорам, если это будет идти вразрез с национальными интересами Японии.