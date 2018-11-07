Баку предложил Пекину создать рабгруппы для расширения сотрудничества в таможне и транспорте

Азербайджан предложил Китаю создать совместные рабочие группы для расширения сотрудничества в сферах таможни и транспорта, сообщает министерство экономики Азербайджана.

Министр экономики Шахин Мустафаев в среду в Пекине на встрече с председателем таможенной администрации Китая Ли Гуо отметил, что сотрудничество в таможенной сфере является одним из важных направлений азербайджано-китайских отношений. Поэтому для дальнейшего расширения сотрудничества он предложил создать совместную рабочую группу.

Ш.Мустафаев также отметил, что по итогам 2017 года товарооборот между Азербайджаном и Китаем увеличился на 20%. «Порядка 46% всего товарооборота Китая со странами Южного Кавказа приходится на Азербайджан. В Китае осуществляют деятельность торговое представительство, винные дома и Торговый дом Азербайджана»,- сказал министр.

В свою очередь, Л.Гуо выразил заинтересованность в развитии торговых отношений между двумя странами и отметил, что в этой связи расширение сотрудничества в таможенной сфере играет важную роль.

Ш.Мустафаев также провел встречу с главой Железнодорожной корпорации Китая (CRC) Лу Донгфу, на которой предложил создать совместную рабочую группу для координации связей в сфере транспорта. «Мы также можем провести в Баку мероприятие с участием Китая, Турции, Казахстана и Грузии для продвижения Транскаспийского международного транспортного коридора», - добавил Ш. Мустафаев.

В свою очередь, Лу Донгфу высказал свое мнение по расширению сотрудничества в сфере транспорта и транзитных перевозок. Глава CRC положительно отнесся к идее создания совместной рабочей группы.

Б.Рустамбеков, А.Мамедов