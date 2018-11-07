Экс-глава МИД Нидерландов Тиммерманс хочет возглавить Еврокомиссию

Экс-глава МИД Нидерландов Франс Тиммерманс, который в настоящий момент является вице-президентом Еврокомиссии, намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост ее председателя.

По его словам, "политическим силам, которые на выборах в Европарламент в конце мая 2019 года будут выступать за раздробленную Европу, нужно противостоять программой, показывающей, что мы занимаемся темами, которые беспокоят европейцев", сообщает Deutsche Welle.

Одним из конкурентов социал-демократа Ф.Тиммерманса в борьбе за пост главы Еврокомисии, возможно, станет немецкий политик Манфред Вебер, представляющий Христианско-социальный союз (ХСС). Он намерен баллотироваться от Европейской народной партии (ЕНП), обладающей в настоящее время большинством мест в Европарламенте.

Представители ЕНП собираются 8 ноября принять окончательное решение по поводу кандидата на пост главы ЕК.

После выборов в Европарламент кандидата на должность председателя Еврокомиссии предлагает Европейский совет, в состав которого входят главы государств и правительств стран Европейского союза. Затем кандидатуру должны одобрить большинство депутатов Европарламента.

В настоящее время ЕК возглавляет Жан-Клод Юнкер.