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Дальнее зарубежье 07.11.2018 17:01

Экс-глава МИД Нидерландов Тиммерманс хочет возглавить Еврокомиссию

Экс-глава МИД Нидерландов Франс Тиммерманс, который в настоящий момент является вице-президентом Еврокомиссии, намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост ее председателя.

По его словам, "политическим силам, которые на выборах в Европарламент в конце мая 2019 года будут выступать за раздробленную Европу, нужно противостоять программой, показывающей, что мы занимаемся темами, которые беспокоят европейцев", сообщает Deutsche Welle.

Одним из конкурентов социал-демократа Ф.Тиммерманса в борьбе за пост главы Еврокомисии, возможно, станет немецкий политик Манфред Вебер, представляющий Христианско-социальный союз (ХСС). Он намерен баллотироваться от Европейской народной партии (ЕНП), обладающей в настоящее время большинством мест в Европарламенте.

Представители ЕНП собираются 8 ноября принять окончательное решение по поводу кандидата на пост главы ЕК.

После выборов в Европарламент кандидата на должность председателя Еврокомиссии предлагает Европейский совет, в состав которого входят главы государств и правительств стран Европейского союза. Затем кандидатуру должны одобрить большинство депутатов Европарламента.

В настоящее время ЕК возглавляет Жан-Клод Юнкер.

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Тэги: ЕВРОПА, ЕВРОКОМИССИЯ, КАНДИДАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]