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СНГ 07.11.2018 17:04

Выборы в США никак не влияют на их отношения с КНР, заявляют в Пекине

Власти Китая готовы развивать отношения с США вне зависимости от того, кто побеждает на американских выборах, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, слова которой приводит агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Вне зависимости от результатов... мы верим, что два правительства и два народа всегда хотят сохранять здоровое и постепенное развитие двусторонних отношений, так как мы считаем, что это отвечает интересам международного сообщества", - сказала она.

Также пресс-секретарь заявила, что Китай ждет встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая может пройти позже в этом году на саммите G-20 в Аргентине.

В результате промежуточных выборов в США Демократическая партия США смогла получить большинство в палате представителей, а Республиканская партия сохранила большинство в сенате.

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Тэги: КИТАЙ, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]