Выборы в США никак не влияют на их отношения с КНР, заявляют в Пекине

Власти Китая готовы развивать отношения с США вне зависимости от того, кто побеждает на американских выборах, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, слова которой приводит агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Вне зависимости от результатов... мы верим, что два правительства и два народа всегда хотят сохранять здоровое и постепенное развитие двусторонних отношений, так как мы считаем, что это отвечает интересам международного сообщества", - сказала она.

Также пресс-секретарь заявила, что Китай ждет встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая может пройти позже в этом году на саммите G-20 в Аргентине.

В результате промежуточных выборов в США Демократическая партия США смогла получить большинство в палате представителей, а Республиканская партия сохранила большинство в сенате.