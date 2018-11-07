Путин и Назарбаев 9 ноября выступят на посвященном туризму Форуме межрегионального сотрудничества в Казахстане

Президент России Владимир Путин 9 ноября вместе со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым в городе Петропавловск примет участие в 15-м Форуме межрегионального сотрудничества двух стран, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Он рассказал, что форум пройдет 8-9 ноября и его тема звучит как: "Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России".

Он рассказал, что помимо пленарного заседания, в котором примут участие два президента, в программе форума запланирована встреча российско-казахстанского делового совета, презентация туристического потенциала регионов и панельные сессии, где будут обсуждаться меры по активизации взаимодействия в сфере туризма.

По словам Ю.Ушакова, ожидается, что в форуме примут участие порядка 500 человек, в том числе более 250 представителей российских министерств и ведомств, делегации из 22 субъектов РФ, включая 14 глав регионов России, а также руководители крупных компаний.

В ходе пленарного заседания форума планируется подписать пакет межправительственных региональных и корпоративных документов.

Помимо выступления В.Путина и Н.Назарбаева, предусмотрены доклады руководителей министерств и ведомств, в частности, от России выступит глава Минэкономразвития Максим Орешкин, врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов и глава республики Алтай Александр Бердников.

Перед пленарной сессией, по словам Ю.Ушакова, состоится отдельная встреча президентов России и Казахстана.

"Будет также организована презентация российско-казахстанского проекта космического комплекса "Байтерек", - добавил Ю.Ушаков.

Ю.Ушаков напомнил, что подобные форумы с участием глав государств проводятся ежегодно с 2003 года - попеременно в России Казахстане. Предыдущий форум прошел 9 ноября прошлого года в Челябинске, а следующий предложено провести в Омске в 2019 году.