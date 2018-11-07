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СНГ 07.11.2018 20:01

Путин в Париже, помимо общих мероприятий с участием мировых лидеров, почтит память Русского экспедиционного корпуса - Кремль

Президент РФ Владимир Путин в рамках участия в мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, 11 ноября в Париже почтит память солдат и офицеров Русского экспедиционного корпуса и примет участие в пленарном заседание "Парижского форума мира", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В преддверии визита В.Путина Ю.Ушаков рассказал о программе поездки.

По его словам, всего участие в мероприятиях в столице Французской Республики примут около 50 глав государств и правительств, а также порядка десятка руководителей международных организаций.

"Сначала все лидеры прибывают в Елисейский дворец, где будет сбор глав государств и правительств, совместное фотографирование, и потом все лидеры на автобусах выедут для участия в совместной церемонии к Триумфальной арке", - сказал Ю.Ушаков.

У Триумфальной арки находится Могила Неизвестного солдата - памятник воинам, погибшим на полях сражений в 1924-1928 годах. Там предусмотрена военная церемония, театрализованное представление и выступление главы Франции Эмманюэля Макрона.

"После этого лидеры опять переезжают в Елисейский дворец, где запланирован рабочий завтрак от имени президента Французской Республики", - сказал Ю.Ушаков.

Затем пройдет пленарное заседание "Парижского форума мира".

"Имеется в виду, что с кратким приветствием выступит Э.Макрон, также (запланированы) два выступления - Ангелы Меркель и генсека ООН Гутерриша",- сказал Ю.Ушаков.

После этого работа будет продолжена в рамках секций.

"После этого мы планируем возложить цветы к памятнику солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса", - сказал Ю.Ушаков.

Он напомнил, что В.Путин, будучи премьер-министром, открывал этот памятник вместе со своим тогдашним французским визави Франсуа Фийоном в июне 2011 года.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПАРИЖ, ПРОГРАММА


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