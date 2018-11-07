Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9478 RUR   0.0257 GBR   2.2319 TRY   0.3176

Цена на нефть

    $/bbl WTI   62.21 Brent   72.13

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 14° Завтра 11° 15° 9 Ноя 16° 10 Ноя 17°

Регион 07.11.2018 17:44

Представитель Еврокомиссии опроверг отказ от переговоров с Турцией о членстве в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) придерживается мнения о продолжении переговоров о вступлении Турции в Евросоюз, и от Анкары ждут реализации необходимых реформ, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Решение, принятое коллегией (Еврокомиссией - ИФ), гласит, что надо поддерживать переговоры", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе, отвечая на просьбу прокомментировать интервью члена ЕК по политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнеса Хана немецкой газете "Вельт".

В этом интервью, опубликованном во вторник, еврокомиссар выразил мнение, что ЕС продемонстрирует честность, если прекратит вести с Турцией переговоры по вступлению страны в Евросоюз.

"Я полагаю, что в долгосрочной перспективе было бы намного честнее и для Турции, и для ЕС искать новые пути (взаимодействия - ИФ) и прекратить переговоры по вступлению", - заявил Й.Хан. Он считает, что "турецкое членство в Европейском союзе нереально в обозримом будущем".

М.Схинас подчеркнул, что "официальная позиция комиссии всегда выражается председателем (ЕК Жан-Клодом - ИФ) Юнкером, и только им одним".

"В Варне, где в марте состоялся саммит ЕС - Турция, председатель (Европейского совета Дональд - ИФ) Туск и председатель Юнкер напомнили о необходимости проведения углубленных реформ с целью освобождения политзаключенных и установления добрососедских отношений. Это они сказали президенту (Турции Реджепу Тайипу - ИФ) Эрдогану", - отметил представитель ЕК. По его словам, "это главное для того, чтобы диалог между союзом и Турцией мог продолжаться".

Пресс-секретарь ЕК не стал отвечать на вопрос, можно ли считать, что это было личным мнением Й.Хана, которое не отражает позицию Еврокомиссии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ТУРЦИЯ, ЧЛЕНСТВО, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


В Еврокомиссии думают прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС, чтобы искать новые пути взаимодействия Эрдоган предложил провести в Турции референдум о необходимости вступления в ЕС В ЕС призывают Россию и Турцию придерживаться соглашения по Идлибу для защиты местного населения Юнкер приветствовал намерение турецких властей освободить двух задержанных греческих военных Глава МИД Турции не ждет подвижек в вопросе вступления в ЕС, пока председательствовать в блоке будет Австрия В ЕС обсуждается новое финансирование для помощи сирийским беженцам в Турции - представитель Могерини

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]