Представитель Еврокомиссии опроверг отказ от переговоров с Турцией о членстве в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) придерживается мнения о продолжении переговоров о вступлении Турции в Евросоюз, и от Анкары ждут реализации необходимых реформ, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
"Решение, принятое коллегией (Еврокомиссией - ИФ), гласит, что надо поддерживать переговоры", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе, отвечая на просьбу прокомментировать интервью члена ЕК по политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнеса Хана немецкой газете "Вельт".
В этом интервью, опубликованном во вторник, еврокомиссар выразил мнение, что ЕС продемонстрирует честность, если прекратит вести с Турцией переговоры по вступлению страны в Евросоюз.
"Я полагаю, что в долгосрочной перспективе было бы намного честнее и для Турции, и для ЕС искать новые пути (взаимодействия - ИФ) и прекратить переговоры по вступлению", - заявил Й.Хан. Он считает, что "турецкое членство в Европейском союзе нереально в обозримом будущем".
М.Схинас подчеркнул, что "официальная позиция комиссии всегда выражается председателем (ЕК Жан-Клодом - ИФ) Юнкером, и только им одним".
"В Варне, где в марте состоялся саммит ЕС - Турция, председатель (Европейского совета Дональд - ИФ) Туск и председатель Юнкер напомнили о необходимости проведения углубленных реформ с целью освобождения политзаключенных и установления добрососедских отношений. Это они сказали президенту (Турции Реджепу Тайипу - ИФ) Эрдогану", - отметил представитель ЕК. По его словам, "это главное для того, чтобы диалог между союзом и Турцией мог продолжаться".
Пресс-секретарь ЕК не стал отвечать на вопрос, можно ли считать, что это было личным мнением Й.Хана, которое не отражает позицию Еврокомиссии.
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