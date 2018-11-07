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Дальнее зарубежье 07.11.2018 17:51

Цукерберг не придет на совместные слушания британского и канадского парламентов по поводу фейковых новостей

Основатель и руководитель компании Facebook Марк Цукерберг отклонил просьбу явиться на совместные слушания британского и канадского парламентов для углубленного изучения проблемы фейковых новостей, передает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

По его информации, ранее глава комитета по цифровым технологиям британской палаты общин Дэмиан Коллинз вместе с руководителем комитета канадского парламента по доступу к информации Бобом Циммером призвали М.Цукерберга явиться в Лондон 27 ноября на слушания, подобные тем, которые ранее состоялись в американском конгрессе.

Отмечается, что компания Facebook отклонила приглашение на слушания в комитет, отметив, что М.Цукерберг не может являться во все парламенты.

В свою очередь Д.Коллинз сообщил, что профильные парламентские комитеты Австралии, Аргентины, и Ирландии присоединилась к этому приглашению.

"Пять парламентов сейчас призывают Вас принять верное решение в отношении 170 млн пользователей, которые они представляют", - цитирует АП Д.Коллинза.

Ранее стало известно, что данные примерно 87 млн пользователей Facebook, из которых 2,7 млн были из ЕС, без их разрешения перешли к аналитической компании Cambridge Analytica.

В марте 2018 года стало известно, что Cambridge Analytica через свое приложение в Facebook собирала данные пользователей. Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЦУКЕРБЕРГ, СЛУШАНИЯ, ОТКАЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]