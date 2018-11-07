России и Саудовской Аравии нужно убрать с нефтяного рынка 1 млн б/с, считает Иран

Саудовская Аравия и Россия будут вынуждены снизить добычу нефти после того, поскольку переоценили рынок, решив увеличивать нефтедобычу, передает агентство Bloomberg слова представителя Ирана в ОПЕК Хуссейна Каземпура Ардебили.
"Они переоценили рынок", - заявил он в интервью.
Начиная с июня, Россия, Саудовская Аравия и ряд других стран начали наращивать нефтедобычу, чтобы довести уровень исполнения сделки ОПЕК+ до 100%, поскольку такие страны, как Венесуэла, Иран, Ангола и другие начали существенно снижать нефтедобычу. Хотя в целом сделка ОПЕК+, предполагающая снижение нефтедобычи, все-таки перевыполнялась.
За последние месяцы Россия и Саудовская Аравия нарастили нефтедобычу до рекордных уровней.
"Эти двое должны сократить (добычу)", - сказал Х.Ардебили. "Минимум им нужно снизить добычу на 1 млн баррелей в сутки, иначе никто не примет это в расчет", - сказал он.
По данным ОПЕК, Саудовская Аравия по итогам сентября довела уровень нефтедобычи до 10,5 млн баррелей в сутки, Россия - до 11,54 млн б/с по сравнению с майским уровнем, референтно к которому принималось решение об увеличении нефтедобычи, в 10 млн б/с и 11,16 млн б/с соответственно.
Таким образом, по итогам сентября Саудовская Аравия с июня нарастила нефтедобычу на 500 тыс. б/с, а Россия - почти на 400 тыс. б/с. Это, в целом, совпадает с "полками" ограничений, принятых этими странами в рамках сделки ОПЕК+ - Саудовская Аравия должна была ограничивать свою добычу на уровне 10,06 млн б/с, а Россия - 10,95 млн б/с.
Падение цен на нефть ударило по небольшим членам ОПЕК+, которые не были способны увеличить нефтедобычу на столько же, как и Россия с Саудовской Аравией, сказал Х.Ардебили, отметив, что эти небольшие страны теперь могут отказаться совместно сокращать нефтедобычу.
Принято решение с 2019 года прекратить сделку ОПЕК+, предполагающую снижение нефтедобычи на 1,8 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2016 года, но при этом, страны готовы и дальше коллективно корректировать уровень нефтедобычи в рамках нового соглашения, которого надеются достигнуть в начале декабря в Вене.
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