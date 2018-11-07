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Финансы 07.11.2018 19:03

Страховщики Азербайджана приступили к созданию дорожной карты

Ассоциация страховщиков Азербайджана (ASA) приступила к работе по созданию дорожной карты для выявления направлений развития страхового рынка страны, сообщили агентству Интерфакс-Азербайджан в ASA.

«В связи с этим создана рабочая группа, в состав которой наряду с представителями ASA вошли руководители и специалисты различных департаментов страховых компаний, представитель Бюро обязательного страхования (ISB), страховые посредники и эксперты по данной сфере», - отметили в ASA.

В ASA отметили, что в дорожной карте будут предусмотрены трехлетний план деятельности ассоциации.

«В дорожной карте поставлена цель выявления существующих в страховом секторе проблем и методов их решения, совершенствования правовой базы, всестороннего анализа страхового рынка, формирования по нему аналитической позиции и подготовки статистики», - отметили в ассоциации.

ASA создана в декабре 2006 года путем слияния двух страховых обществ – Объединения страховщиков Азербайджана (ОСА) и Союза страховых обществ Азербайджана (ССОА). Основной целью создания АСА является обеспечение развитие страхового рынка Азербайджана, а также выступление страховыми компаниями единым фронтом при обсуждении проблем и перспектив страхового рынка.

В настоящее время руководство ASA осуществляет Наблюдательный совет.

А.Мамедов

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Тэги: СТРАХОВАНИЕ, ДОР/КАРТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]