Страховщики Азербайджана приступили к созданию дорожной карты

Ассоциация страховщиков Азербайджана (ASA) приступила к работе по созданию дорожной карты для выявления направлений развития страхового рынка страны, сообщили агентству Интерфакс-Азербайджан в ASA.
«В связи с этим создана рабочая группа, в состав которой наряду с представителями ASA вошли руководители и специалисты различных департаментов страховых компаний, представитель Бюро обязательного страхования (ISB), страховые посредники и эксперты по данной сфере», - отметили в ASA.
В ASA отметили, что в дорожной карте будут предусмотрены трехлетний план деятельности ассоциации.
«В дорожной карте поставлена цель выявления существующих в страховом секторе проблем и методов их решения, совершенствования правовой базы, всестороннего анализа страхового рынка, формирования по нему аналитической позиции и подготовки статистики», - отметили в ассоциации.
ASA создана в декабре 2006 года путем слияния двух страховых обществ – Объединения страховщиков Азербайджана (ОСА) и Союза страховых обществ Азербайджана (ССОА). Основной целью создания АСА является обеспечение развитие страхового рынка Азербайджана, а также выступление страховыми компаниями единым фронтом при обсуждении проблем и перспектив страхового рынка.
В настоящее время руководство ASA осуществляет Наблюдательный совет.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»