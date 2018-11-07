Первый вице-президент Азербайджана приняла участие в открытии республиканского центра детско-молодежного отдыха и здоровья «Джыртдан»

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в среду приняла участие в открытии после реконструкции республиканского центра детско-молодежного отдыха и здоровья «Джыртдан», сообщают официальные СМИ.

Было отмечено, что в Центре ежегодно отдыхают 1,5 человек.

Б.Рустамбеков