Азербайджан и Польша провели межмидовские консультации

Заместитель иностранных дел Азербайджана и заместитель госсекретаря министерства иностранных дел Польши по безопасности, по восточной и политике Америки Бартош Цихоцкий провели в Баку двусторонние межмидовские политические консультации, сообщает пресс-служба внешнеполитическое ведомство Азербайджана.
«В ходе встречи были обсуждены вопросы экономического сотрудничества между двумя странами и подчеркнута необходимость скорейшего проведения очередного заседания межправительственной комиссии (МПК)», - говорится в сообщении МИД.
Х.Халафов отметил, что существующие торговые отношения не соответствуют потенциалу обеих стран и подчеркнул необходимость полного использования существующими возможностями.
Замминистра проинформировал польского гостя о транспортных, инфраструктурных, энергетических проектах реализуемых по инициативе Азербайджана, а также о проектах в сферах АПК, промышленности, туризме и пожелал более активного участия польских компаний в них.
В ходе встречи стороны также обсудили вопрос армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Б.Цихоцкий отметил, что позиция Польши по данному вопросу остается неизменной и конфликт должен быть решен мирным путем и в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.
Коснувшись сотрудничества в рамках международных организаций, Х.Халафов отметил, что отношения между Азербайджаном и ЕС, Азербайджаном и НАТО остаются одними из приоритетов внешней политики и выразил удовлетворение поддержкой польской стороны в этих организациях.
Замминистра также отметил, что Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с другими странами не только в рамках НАТО, но и двухстороннем военно-техническом формате.
Б.Рустамбеков
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