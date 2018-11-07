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Внешняя политика 07.11.2018 19:48

Азербайджан и Польша провели межмидовские консультации

Заместитель иностранных дел Азербайджана и заместитель госсекретаря министерства иностранных дел Польши по безопасности, по восточной и политике Америки Бартош Цихоцкий провели в Баку двусторонние межмидовские политические консультации, сообщает пресс-служба внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы экономического сотрудничества между двумя странами и подчеркнута необходимость скорейшего проведения очередного заседания межправительственной комиссии (МПК)», - говорится в сообщении МИД.

Х.Халафов отметил, что существующие торговые отношения не соответствуют потенциалу обеих стран и подчеркнул необходимость полного использования существующими возможностями.

Замминистра проинформировал польского гостя о транспортных, инфраструктурных, энергетических проектах реализуемых по инициативе Азербайджана, а также о проектах в сферах АПК, промышленности, туризме и пожелал более активного участия польских компаний в них.

В ходе встречи стороны также обсудили вопрос армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Б.Цихоцкий отметил, что позиция Польши по данному вопросу остается неизменной и конфликт должен быть решен мирным путем и в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Коснувшись сотрудничества в рамках международных организаций, Х.Халафов отметил, что отношения между Азербайджаном и ЕС, Азербайджаном и НАТО остаются одними из приоритетов внешней политики и выразил удовлетворение поддержкой польской стороны в этих организациях.

Замминистра также отметил, что Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с другими странами не только в рамках НАТО, но и двухстороннем военно-техническом формате.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЛЬША, МИД, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]