Деструктивная позиция Армении является главным препятствием в достижении прогресса в урегулировании нагорно-карабахского конфликта - министр обороны

Деструктивная позиция Армении является главным препятствием в достижении прогресса в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

«Деструктивная позиция Армении является главным препятствием в достижении прогресса в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Для скорейшего решения конфликта Армения, соблюдая нормы и принципы международного права, должна незамедлительно и безоговорочно вывести подразделения своей армии из наших земель»,- сказал З.Гасанов в среду на встрече в Баку с делегацией, возглавляемой специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Министр также подчеркнул, что Армения оккупировала 20% территории Азербайджана, признанной международным сообществом, добавив, что переговорный процесс по сей день остается безрезультатным.

В свою очередь Т.Клаар отметил важность скорейшего и мирного решения конфликта для обеспечения стабильности в Южно-Кавказском регионе и подчеркнул, что ЕС является сторонником продолжения переговоров в этом направлении.

Б.Рустамбеков