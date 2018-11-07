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Карабахский конфликт 07.11.2018 21:13

Деструктивная позиция Армении является главным препятствием в достижении прогресса в урегулировании нагорно-карабахского конфликта - министр обороны

Деструктивная позиция Армении является главным препятствием в достижении прогресса в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

«Деструктивная позиция Армении является главным препятствием в достижении прогресса в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Для скорейшего решения конфликта Армения, соблюдая нормы и принципы международного права, должна незамедлительно и безоговорочно вывести подразделения своей армии из наших земель»,- сказал З.Гасанов в среду на встрече в Баку с делегацией, возглавляемой специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Министр также подчеркнул, что Армения оккупировала 20% территории Азербайджана, признанной международным сообществом, добавив, что переговорный процесс по сей день остается безрезультатным.

В свою очередь Т.Клаар отметил важность скорейшего и мирного решения конфликта для обеспечения стабильности в Южно-Кавказском регионе и подчеркнул, что ЕС является сторонником продолжения переговоров в этом направлении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]