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СНГ 08.11.2018 13:12

Москва будет совершенствовать воздействие на тех, кто посягает на права россиян за рубежом - МИД РФ

Россия будет улучшать работу по защите прав своих граждан за рубежом, рассчитывает на сотрудничество с правозащитными организациями в этом вопросе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы предпринимаем меры воздействия на тех, кто посягает на права российских граждан за рубежом, по линии профильных международных структур и, разумеется, в двустороннем плане. Будем этой работой заниматься и впредь, будем ее совершенствовать", - сказал С.Рябков на конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов".

По его словам, МИД РФ рассчитывает на взаимодействие в этом плане с институтом уполномоченного по правам человека и другими правозащитными структурами.

"Мы считаем, что сегодня, когда вопросы защиты прав человека выдвигаются в разряд ключевых приоритетов в международной повестке дня, возрастает роль национальных правозащитных учреждений", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, МИР, ПРАВОЗАЩИТА, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]