Москва будет совершенствовать воздействие на тех, кто посягает на права россиян за рубежом - МИД РФ

Россия будет улучшать работу по защите прав своих граждан за рубежом, рассчитывает на сотрудничество с правозащитными организациями в этом вопросе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы предпринимаем меры воздействия на тех, кто посягает на права российских граждан за рубежом, по линии профильных международных структур и, разумеется, в двустороннем плане. Будем этой работой заниматься и впредь, будем ее совершенствовать", - сказал С.Рябков на конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов".
По его словам, МИД РФ рассчитывает на взаимодействие в этом плане с институтом уполномоченного по правам человека и другими правозащитными структурами.
"Мы считаем, что сегодня, когда вопросы защиты прав человека выдвигаются в разряд ключевых приоритетов в международной повестке дня, возрастает роль национальных правозащитных учреждений", - добавил он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»