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СНГ 08.11.2018 13:38

Лавров подтвердил договоренность о встрече Путина и Трампа на саммите G20 в Аргентине

На сегодняшний день есть договорённость о встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине, в обеих столицах это подтверждают публично, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Такая договорённость (о встрече Путина и Трампа в Аргентине) существует. Я не имею другой информации, Москва и Вашингтон это публично подтвердили", - сказал С.Лавров журналистам, отвечая на вопрос, можно ли наверняка говорить, что на саммите G20 в Аргентине состоится встреча лидеров РФ и США.

"На сегодняшний момент есть такая договорённость, обо всем, что связано с этой встречей, уже сказали представители администраций президентов", - добавил министр.

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Тэги: РОССИЯ, США, САММИТ, АРГЕНТИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]