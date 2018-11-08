Лавров подтвердил договоренность о встрече Путина и Трампа на саммите G20 в Аргентине

На сегодняшний день есть договорённость о встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине, в обеих столицах это подтверждают публично, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Такая договорённость (о встрече Путина и Трампа в Аргентине) существует. Я не имею другой информации, Москва и Вашингтон это публично подтвердили", - сказал С.Лавров журналистам, отвечая на вопрос, можно ли наверняка говорить, что на саммите G20 в Аргентине состоится встреча лидеров РФ и США.

"На сегодняшний момент есть такая договорённость, обо всем, что связано с этой встречей, уже сказали представители администраций президентов", - добавил министр.