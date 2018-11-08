Рябков надеется на восстановление новым составом Конгресса США связей с парламентом РФ

В Москве надеются, что новый состав Конгресса США займётся восстановлением связей с российским парламентом, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Провисает межпарламентский диалог. Я надеюсь, что переизбранный конгресс, обе палаты, займётся, в конце концов, восстановлением замороженных связей с Федеральным собранием Российской Федерации", - сказал С.Рябков журналистам в четверг.
Он отметил, что выборы в Конгресс прошли с результатом, о котором многие аналитики говорили ещё за несколько недель до того, как они состоялись.
"Неожиданностей для нас нет, мы уважаем выбор американского народа. Мы будем работать по всем линиям и дальше над задачей нормализации отношений", - добавил замглавы МИД РФ.
В результате прошедших 6 ноября промежуточных выборов в США Демократическая партия смогла получить большинство в палате представителей, а Республиканская партия сохранила большинство в сенате.
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