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СНГ 08.11.2018 14:29

Рябков надеется на восстановление новым составом Конгресса США связей с парламентом РФ

В Москве надеются, что новый состав Конгресса США займётся восстановлением связей с российским парламентом, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Провисает межпарламентский диалог. Я надеюсь, что переизбранный конгресс, обе палаты, займётся, в конце концов, восстановлением замороженных связей с Федеральным собранием Российской Федерации", - сказал С.Рябков журналистам в четверг.

Он отметил, что выборы в Конгресс прошли с результатом, о котором многие аналитики говорили ещё за несколько недель до того, как они состоялись.

"Неожиданностей для нас нет, мы уважаем выбор американского народа. Мы будем работать по всем линиям и дальше над задачей нормализации отношений", - добавил замглавы МИД РФ.

В результате прошедших 6 ноября промежуточных выборов в США Демократическая партия смогла получить большинство в палате представителей, а Республиканская партия сохранила большинство в сенате.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, ПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]