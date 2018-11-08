На быстрое улучшение отношений с Вашингтоном рассчитывать не приходится - МИД РФ

В Москве не рассчитывают на быстрое улучшение отношений с США после выборов в Конгресс, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы не видим оснований для того, чтобы рассчитывать, что произойдет их (отношений) быстрое улучшение", - сказал С.Рябков журналистам.
"К сожалению, политики в Соединённых Штатах Америки - как те, кто заседает в Конгрессе, так и те, кто входит в исполнительную власть - на протяжении последних лет внедрили у себя абсолютно немыслимые представления о том, какова роль России в мире, чего мы добиваемся в отношениях с США, и находятся в плену собственных иллюзий. Фантомные боли не могут преодолеть, у них много разных психологических отклонений от нормы межгосударственного общения и поведения", - добавил он.
По словам замглавы МИД РФ, американским политикам нужно "собраться с силами и задуматься, что с ними происходит".
"В этой обстановке рассчитывать на быструю нормализацию мы не можем, но будем продолжать терпеливо объяснять коллегам в Вашингтоне о том, что это не тот путь, который отвечает интересам не только нашей, но и их страны", - сказал С.Рябков.
Мамедъяров пригласил главу МИД Аргентины посетить Азербайджан
Глава Минобороны Азербайджана поручил повысить боеспособность войск на линии карабахского фронта
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 23 нарушений - Минобороны Азербайджана
СК Qala Sigorta расширит сеть обслуживания
RSM Azerbaijan подготовит 5-летний стратегический план Азерхалча
Агролизинг в 2018г направит на закупку минеральных удобрений около 110 млн манатов
В Азербайджане арестованы 2 человека по факту незаконного разбора железнодорожного полотна - СГБ
В Азербайджане проводят операцию по спасению двух рыбаков на Каспии
Минтруда: 71% населения Азербайджана составляют лица в возрасте от 15 до 64 лет
ИВ Мингячевира направит около 4 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Президент Алиев выделил средства на восстановление 121 частного дома, пострадавшего в результате обстрелов с армянской стороны
Президент Азербайджана выделил 2,5 млн манатов на улучшение систем орошения Агдамского района
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
В Баку прошла презентация Орловского государственного института культуры
Клиенты ВТБ (Азербайджан) могут вносить наличные в банкоматах AzərTürk Bank
Caspian European Club организовал бизнес-тур в ООО «Парк высоких технологий» НАНА
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»