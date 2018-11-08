На быстрое улучшение отношений с Вашингтоном рассчитывать не приходится - МИД РФ

В Москве не рассчитывают на быстрое улучшение отношений с США после выборов в Конгресс, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не видим оснований для того, чтобы рассчитывать, что произойдет их (отношений) быстрое улучшение", - сказал С.Рябков журналистам.

"К сожалению, политики в Соединённых Штатах Америки - как те, кто заседает в Конгрессе, так и те, кто входит в исполнительную власть - на протяжении последних лет внедрили у себя абсолютно немыслимые представления о том, какова роль России в мире, чего мы добиваемся в отношениях с США, и находятся в плену собственных иллюзий. Фантомные боли не могут преодолеть, у них много разных психологических отклонений от нормы межгосударственного общения и поведения", - добавил он.

По словам замглавы МИД РФ, американским политикам нужно "собраться с силами и задуматься, что с ними происходит".

"В этой обстановке рассчитывать на быструю нормализацию мы не можем, но будем продолжать терпеливо объяснять коллегам в Вашингтоне о том, что это не тот путь, который отвечает интересам не только нашей, но и их страны", - сказал С.Рябков.