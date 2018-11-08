Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9423 RUR   0.0257 GBR   2.2312 TRY   0.3158

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.67 Brent   72.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 15° Завтра 16° 10 Ноя 17° 11 Ноя 16°

СНГ 08.11.2018 14:00

На быстрое улучшение отношений с Вашингтоном рассчитывать не приходится - МИД РФ

В Москве не рассчитывают на быстрое улучшение отношений с США после выборов в Конгресс, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не видим оснований для того, чтобы рассчитывать, что произойдет их (отношений) быстрое улучшение", - сказал С.Рябков журналистам.

"К сожалению, политики в Соединённых Штатах Америки - как те, кто заседает в Конгрессе, так и те, кто входит в исполнительную власть - на протяжении последних лет внедрили у себя абсолютно немыслимые представления о том, какова роль России в мире, чего мы добиваемся в отношениях с США, и находятся в плену собственных иллюзий. Фантомные боли не могут преодолеть, у них много разных психологических отклонений от нормы межгосударственного общения и поведения", - добавил он.

По словам замглавы МИД РФ, американским политикам нужно "собраться с силами и задуматься, что с ними происходит".

"В этой обстановке рассчитывать на быструю нормализацию мы не можем, но будем продолжать терпеливо объяснять коллегам в Вашингтоне о том, что это не тот путь, который отвечает интересам не только нашей, но и их страны", - сказал С.Рябков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, ВЫБОРЫ, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Диалог между Москвой и Вашингтоном пошел по многим направлениям, о прогрессе говорить рано - Патрушев Рябков надеется на восстановление новым составом Конгресса США связей с парламентом РФ Лавров подтвердил договоренность о встрече Путина и Трампа на саммите G20 в Аргентине Госдепартамент США доложил конгрессу, что Россия не выполнила требования по закону о химоружии в связи с Солсбери Раскол в истеблишменте США сохранится после промежуточных выборов - Слуцкий Россия будет считать незаконным новый пакет санкций со стороны США - Песков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]