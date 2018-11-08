В Калифорнии стрельба в баре привела к ранению шести человек

В городе Таузанд-Окс в штате Калифорния произошла стрельба, есть пострадавшие, сообщает в четверг подразделение телеканала Си-би-эс в Лос-Анджелесе.

Ранения получили шесть человек, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на представителя местного шерифа.

Инцидент произошел в одном из местных баров Borderline Bar & Grill .

Нападавший произвел около 30 выстрелов, сообщает издание "Хаффингтон пост" со ссылкой на полицию.

Власти сообщают, что стрелявший все еще находится на свободе.

"Мы можем подтвердить, что ранения получили несколько человек... Мы все еще разыскиваем стрелка", - заявил представитель шерифа округа Вентура, в котором расположен город Таузанд-Окс.

Он отметил, что среди пострадавших есть помощник шерифа.