Глава Минобороны Азербайджана поручил повысить боеспособность войск на линии карабахского фронта

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел служебное совещание с командным составом азербайджанской армии.
«К совещанию, проведенному с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений, служб министерства, а также командиров объединений, посредством видеосвязи были привлечены командиры соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне и другие ответственные офицеры», - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Согласно информации, министр поручил уделить основное внимание в ходе командно-штабных военных игр (КШВИ) на непрерывное управление войсками и правильную организацию взаимодействия с применением новейших, в том числе космических технологий.
«Касаясь ситуации на линии фронта, З.Гасанов отметил необходимость уделять особое внимание повышению боеспособности войск, уровня боеготовности личного состава, дисциплины и бдительности в организации и несении боевых дежурств, а также завершению подготовительных работ к зимнему периоду», - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, азербайджанская армия с 12 ноября начнет КШВИ в рамках оперативной подготовки войск. Основной целью игр является проверка и совершенствование уровня взаимодействия органов управления в различных видах войсковых операций, проводимых в условиях реальной обстановки.
К военным играм предусматривается привлечение органов стратегического, оперативного, оперативно-тактического и тактического управления, видов, родов войск и специальных войск.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»