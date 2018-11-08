Глава Минобороны Азербайджана поручил повысить боеспособность войск на линии карабахского фронта

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел служебное совещание с командным составом азербайджанской армии.

«К совещанию, проведенному с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений, служб министерства, а также командиров объединений, посредством видеосвязи были привлечены командиры соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне и другие ответственные офицеры», - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, министр поручил уделить основное внимание в ходе командно-штабных военных игр (КШВИ) на непрерывное управление войсками и правильную организацию взаимодействия с применением новейших, в том числе космических технологий.

«Касаясь ситуации на линии фронта, З.Гасанов отметил необходимость уделять особое внимание повышению боеспособности войск, уровня боеготовности личного состава, дисциплины и бдительности в организации и несении боевых дежурств, а также завершению подготовительных работ к зимнему периоду», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, азербайджанская армия с 12 ноября начнет КШВИ в рамках оперативной подготовки войск. Основной целью игр является проверка и совершенствование уровня взаимодействия органов управления в различных видах войсковых операций, проводимых в условиях реальной обстановки.

К военным играм предусматривается привлечение органов стратегического, оперативного, оперативно-тактического и тактического управления, видов, родов войск и специальных войск.

Ф.Исазаде