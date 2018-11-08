Кабмин Азербайджана продлил до 15 декабря 2019г действие таможенных ставок на импорт в страну ряда стройматериалов

Кабинет министров Азербайджана продлил до 15 декабря 2019 года действующие ставки таможенных пошлин на импорт в страну строительных материалов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«До 1 ноября 2018 года таможенная ставка на импорт в страну бентонита была установлена в размере $0,03 за 1 кг, гипса и ангидрида, цементного клинкера, глиноземистого и прочего гидравлического цемента - $0,07 за 1 кг. Новым постановлением срок действия указанных ставок продлен до 15 декабря 2019 года», - отметили в правительстве.

Данным решением кабмин также продлил до 15 декабря следующего года ставки таможенных пошлин на импорт в страну гипса и изделий из него ($0,4 за 1 кв. метр), кирпичей и прочих изделий из кварцевой муки ($0,04 за 1 кг).

Решение принято 7 ноября 2018 года с учетом согласованных предложений министерств экономики, финансов, налогов, сельского хозяйства и Государственного таможенного комитета.

Н.Аббасова