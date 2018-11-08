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Социум 08.11.2018 14:05

Минтруда: 71% населения Азербайджана составляют лица в возрасте от 15 до 64 лет

Граждане в возрасте старше 65 лет составят в 2019 году 6,3% населения Азербайджана, заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Идрис Исаев.

«В Азербайджане положительная демографическая ситуация. Большую часть населения составляют молодые люди. В 2019 году граждане в возрасте старше 65 лет составят 6,3% населения», - подчеркнул И.Исаев в четверг на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике при обсуждении проекта бюджета Госфонда социальной защиты на 2019 год.

По его словам, лица в возрасте от 15 до 64 лет составляют 71% населения Азербайджана.

«В следующем году число работающих граждан страны составит около 5 млн человек», - добавил замминистра.

Р.Бабаев

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Тэги: ДЕМОГРАФИЯ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]