Минтруда: 71% населения Азербайджана составляют лица в возрасте от 15 до 64 лет

Граждане в возрасте старше 65 лет составят в 2019 году 6,3% населения Азербайджана, заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Идрис Исаев.
«В Азербайджане положительная демографическая ситуация. Большую часть населения составляют молодые люди. В 2019 году граждане в возрасте старше 65 лет составят 6,3% населения», - подчеркнул И.Исаев в четверг на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике при обсуждении проекта бюджета Госфонда социальной защиты на 2019 год.
По его словам, лица в возрасте от 15 до 64 лет составляют 71% населения Азербайджана.
«В следующем году число работающих граждан страны составит около 5 млн человек», - добавил замминистра.
Р.Бабаев
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