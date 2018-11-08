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Регион 08.11.2018 14:07

В парламенте Турции не хотят работать с Асадом

Анкара в дальнейшем не считает возможным работать с президентом Сирии Башаром Асадом, миллионы беженцев не смогут вернуться в САР, если он останется у власти, заявил председатель комиссии по международным делам Великого Национального Собрания Турции Волкан Бозкыр.

"Я полагаю, что в дальнейшем мы не видим возможность работы с Башаром Асадом", - сказал В.Бозкыр на совместном заседании комитета Совета Федерации по международным делам и комиссии по международным делам Великого Национального Собрания (парламента) Турции.

По его словам, сейчас в Турции находится 4 млн сирийских беженцев, а также порядка 5-6 млн сирийцев покинули свою страну, отправившись в ближайшие регионы и в Евросоюз.

"Если в последующем во главе страны останется Башар Асад, мы не считаем, что люди, которые покинули эту страну в свое время, эти беженцы смогут вернуться на свою родину", - отметил турецкий депутат

При этом он подчеркнул, что решение о том, кто возглавит Сирию после Б.Асада должен принимать сам сирийский народ.

"Разумеется, это должен быть тот человек, с которым мы сможем работать и у которого сложатся рабочие отношения и с Ираном, и с Турцией, и с Россией, и с Западом", - отметил В.Бозкыр.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ, СИРИЯ, АСАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]