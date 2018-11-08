В парламенте Турции не хотят работать с Асадом

Анкара в дальнейшем не считает возможным работать с президентом Сирии Башаром Асадом, миллионы беженцев не смогут вернуться в САР, если он останется у власти, заявил председатель комиссии по международным делам Великого Национального Собрания Турции Волкан Бозкыр.
"Я полагаю, что в дальнейшем мы не видим возможность работы с Башаром Асадом", - сказал В.Бозкыр на совместном заседании комитета Совета Федерации по международным делам и комиссии по международным делам Великого Национального Собрания (парламента) Турции.
По его словам, сейчас в Турции находится 4 млн сирийских беженцев, а также порядка 5-6 млн сирийцев покинули свою страну, отправившись в ближайшие регионы и в Евросоюз.
"Если в последующем во главе страны останется Башар Асад, мы не считаем, что люди, которые покинули эту страну в свое время, эти беженцы смогут вернуться на свою родину", - отметил турецкий депутат
При этом он подчеркнул, что решение о том, кто возглавит Сирию после Б.Асада должен принимать сам сирийский народ.
"Разумеется, это должен быть тот человек, с которым мы сможем работать и у которого сложатся рабочие отношения и с Ираном, и с Турцией, и с Россией, и с Западом", - отметил В.Бозкыр.
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