Диалог между Москвой и Вашингтоном пошел по многим направлениям, о прогрессе говорить рано - Патрушев

В отношениях между Россией и США возобновился диалог по многим направлениям, но говорить о том, каким будет прогресс, рано, каждая сторона отстаивает свои интересы, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

"Отношения между РФ и США до последнего времени опустились на самый низкий уровень, практически не поддерживались, только отдельные вопросы по линии внешнеполитических ведомств обсуждались. Сейчас пошел диалог, это очень хорошо", - сказал Н.Патрушев журналистам.

"Диалог пошел по многим направлениям, каждая из сторон отстаивает свои интересы, важно, чтобы другая сторона слышала те озабоченности, которые существуют. Будет ли прогресс и в какую сторону - покажет время. Пока говорить рано", - подчеркнул он.