Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9423 RUR   0.0257 GBR   2.2312 TRY   0.3158

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.67 Brent   72.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 15° Завтра 16° 10 Ноя 17° 11 Ноя 16°

СНГ 08.11.2018 14:46

Диалог между Москвой и Вашингтоном пошел по многим направлениям, о прогрессе говорить рано - Патрушев

В отношениях между Россией и США возобновился диалог по многим направлениям, но говорить о том, каким будет прогресс, рано, каждая сторона отстаивает свои интересы, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

"Отношения между РФ и США до последнего времени опустились на самый низкий уровень, практически не поддерживались, только отдельные вопросы по линии внешнеполитических ведомств обсуждались. Сейчас пошел диалог, это очень хорошо", - сказал Н.Патрушев журналистам.

"Диалог пошел по многим направлениям, каждая из сторон отстаивает свои интересы, важно, чтобы другая сторона слышала те озабоченности, которые существуют. Будет ли прогресс и в какую сторону - покажет время. Пока говорить рано", - подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СОВБЕЗ, США, ДИАЛОГ


Похожие новости


Ушаков заявил, что не знает сроков визита Патрушева в США Патрушев встретится с Болтоном на следующей неделе в Москве - Совбез РФ Патрушев обсудил с султаном Брунея перспективы сотрудничества в сфере безопасности Патрушев: СБ РФ продолжит ориентировать ведомства на поиск похищенных картин из российских музеев Патрушев: Россия призвала страны ШОС поддержать проект резолюции Генассамблеи ООН о предотвращении конфликтов в киберпространстве Секретарь Совбеза РФ Патрушев: сложение потенциалов ЕАЭС, ШОС, АСЕАН позволит выйти на новые источники роста

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]