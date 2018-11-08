Обязательства перед НАТО не помешают Турции сохранять хорошие отношения с Россией - турецкий парламентарий

Турция будет выполнять все свои обязательства как член НАТО, но это не помешает ее отношениям с Россией, заявил председатель комиссии по международным делам Великого национального собрания (ВНС, парламента) Турции Волкан Бозкыр.

"Турция с учетом того, что является членом НАТО, продолжит выполнять все взятые на себя обязательства. Мы никогда не были заинтересованы в том, чтобы наши отношения (с Россией - ИФ) находились в одной корзине", - сказал на совместном заседании комитета Совета Федерации по международным делам и комиссии по международным делам ВНС Турции.

"Турция может быть членом НАТО, членом Организации Исламская конференция, может иметь желание стать страной-наблюдателем в ШОС, у Турции могут быть прекрасные отношения с Россией и Ираном, Турция может входить в состав экономических образований, созданных в Центральной Азии с участием России, Турции и других стран, но мы в любом случае рассматриваем каждое из этих направлений отдельно и с тем, чтобы они укрепляли наше взаимодействие со странами соответствующих регионов", - отметил он.

Как подчеркнул В.Бозкыр, Турция никогда не позволит, "чтобы те или иные наши взаимоотношения или те или иные протекающие процессы стали причиной или следствием враждебных действий".