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Регион 08.11.2018 14:11

Обязательства перед НАТО не помешают Турции сохранять хорошие отношения с Россией - турецкий парламентарий

Турция будет выполнять все свои обязательства как член НАТО, но это не помешает ее отношениям с Россией, заявил председатель комиссии по международным делам Великого национального собрания (ВНС, парламента) Турции Волкан Бозкыр.

"Турция с учетом того, что является членом НАТО, продолжит выполнять все взятые на себя обязательства. Мы никогда не были заинтересованы в том, чтобы наши отношения (с Россией - ИФ) находились в одной корзине", - сказал на совместном заседании комитета Совета Федерации по международным делам и комиссии по международным делам ВНС Турции.

"Турция может быть членом НАТО, членом Организации Исламская конференция, может иметь желание стать страной-наблюдателем в ШОС, у Турции могут быть прекрасные отношения с Россией и Ираном, Турция может входить в состав экономических образований, созданных в Центральной Азии с участием России, Турции и других стран, но мы в любом случае рассматриваем каждое из этих направлений отдельно и с тем, чтобы они укрепляли наше взаимодействие со странами соответствующих регионов", - отметил он.

Как подчеркнул В.Бозкыр, Турция никогда не позволит, "чтобы те или иные наши взаимоотношения или те или иные протекающие процессы стали причиной или следствием враждебных действий".

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Тэги: ТУРЦИЯ, НАТО, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]