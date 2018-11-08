Экс-генсек НАТО и экс-премьер Франции советуют Лондону и Парижу вместе защищаться от Трампа

Бывший премьер-министр Франции Бернар Казнев и экс-генсек НАТО, а также бывший министр обороны Великобритании Джордж Робертсон заявили, что Париж и Лондон должны наращивать сотрудничество, чтобы защитить себя от непредсказуемых действий президента США Дональда Трампа.
"Приоритетом для Франции и Великобритании должно быть усиление нынешнего сотрудничества, а также внедрение новых совместных механизмов, чтобы бороться вместе с вызовами", - говорится в их совместной статье, опубликованной в четверг в газете "Гардиан".
При этом Дж.Робертсон отметил, что "(действия - ИФ) администрации Трампа усилили необходимость для Европы действовать больше в своих собственных интересах". "Результаты (промежуточных - ИФ) выборов подчеркнули тот факт, что относительно американской внешней политики нет никакой предсказуемости", - добавил бывший генсек Североатлантического альянса.
Он также указал на то, что Трамп проявлял "равнодушие" к НАТО и даже занял "враждебную позицию" относительно стремлений ряда европейских стран усилить свою оборону вне Североатлантического альянса.
В своей статье Б.Казнев и Дж.Робертсон отмечают особо важную роль альянса двух стран перед лицом таких угроз, как "исламистский терроризм, дестабилизирующие действия России, нестабильное положение в Северной Африке и на Ближнем Востоке".
"Наш альянс является фундаментальным элементом для европейской безопасности. Наши две страны являются единственными военными державами на континенте (в Западной Европе принято выделять семь континентов, Евразию подразделяет на Европу и Азию - ИФ): на две страны вместе приходится больше половины европейского военного бюджета и военного потенциала", - пишут экс-премьер Франции и бывший британский министр обороны.
Б.Казнев и Дж.Робертсон выделяют несколько приоритетных областей сотрудничества между Францией и Великобританией . Среди них - кибербезопасность, обмен разведданными и сотрудничество в сфере обороны.
Между тем, бывшие министры называют нынешний альянс между странами "хрупким" и выражают мнение, что выход Великобритании из ЕС может только ухудшить положение дел.
Brexit "угрожает сотрудничеству в области безопасности, а также может осложнить деловые отношения между Великобританией и Францией, которые играют решающую роль в сотрудничестве в области промышленности", говорится в статье.
Б.Казнев возглавлял французское правительство с 2016 по 2017 год, до этого он занимал пост главы МВД страны.
Дж.Робертсон с 1999 по 2004 год был генсеком НАТО, а до этого в течение двух лет возглавлял минобороны Великобритании.
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