Казахстан не исключает участия в переговорах по Сирии в Астане спецпосланника ООН Педерсена

Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов считает наиболее вероятным участие в очередном раунде межсирийских переговоров в Астане недавно назначенного спецпосланника ООН по Сирии Гейра Педерсена.

"Нет, скорее всего, будет новый спецпосланник", - сказал К.Абдрахманов агентству "Интерфакс-Казахстан", отвечая на вопрос о возможности участии на переговорах Стаффана де Мистуры в качестве представителя ООН.

Говоря о дате встречи в "астанинском формате", он подтвердил прежние планы о проведении переговоров в столице Казахстана в конце ноября.

К.Абдрахманов добавил, что участие США как наблюдателя на переговорах "зависит от решения стран-гарантов".

По его информации, приглашения участникам будут рассылаться во второй половине ноября.

Г.Педерсен был назначен на должность спецпосланника ООН по Сирии в начале ноября. Ранее С.де Мистура заявил об уходе с поста спецпосланника ООН по Сирии "исключительно по причинам личного характера".