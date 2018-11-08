Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9423 RUR   0.0257 GBR   2.2312 TRY   0.3158

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.67 Brent   72.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 15° Завтра 16° 10 Ноя 17° 11 Ноя 16°

СНГ 08.11.2018 15:13

Казахстан не исключает участия в переговорах по Сирии в Астане спецпосланника ООН Педерсена

Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов считает наиболее вероятным участие в очередном раунде межсирийских переговоров в Астане недавно назначенного спецпосланника ООН по Сирии Гейра Педерсена.

"Нет, скорее всего, будет новый спецпосланник", - сказал К.Абдрахманов агентству "Интерфакс-Казахстан", отвечая на вопрос о возможности участии на переговорах Стаффана де Мистуры в качестве представителя ООН.

Говоря о дате встречи в "астанинском формате", он подтвердил прежние планы о проведении переговоров в столице Казахстана в конце ноября.

К.Абдрахманов добавил, что участие США как наблюдателя на переговорах "зависит от решения стран-гарантов".

По его информации, приглашения участникам будут рассылаться во второй половине ноября.

Г.Педерсен был назначен на должность спецпосланника ООН по Сирии в начале ноября. Ранее С.де Мистура заявил об уходе с поста спецпосланника ООН по Сирии "исключительно по причинам личного характера".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, МИД, СИРИЯ, ООН


Похожие новости


Казахстан делает ставку на прагматичное сотрудничество в условиях современных вызовов - глава МИД Казахстан расширит участие в миротворческих операциях ООН - постпред Дно Каспия поделено как озеро, поверхность - по морскому праву, но с коррективами - МИД Казахстана Первая встреча рабочей группы по реализации каспийской конвенции пройдет в Азербайджане в ноябре - МИД Казахстана Страны "каспийской пятерки" пришли к консенсусу по всем вопросам взаимодействия на море - глава МИД Казахстана Главы МИД пяти прикаспийских государств встретятся в Актау, чтобы договориться о формах дальнейшего взаимодействия в рамках "пятерки"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]