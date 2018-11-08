Казахстан не исключает участия в переговорах по Сирии в Астане спецпосланника ООН Педерсена

Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов считает наиболее вероятным участие в очередном раунде межсирийских переговоров в Астане недавно назначенного спецпосланника ООН по Сирии Гейра Педерсена.
"Нет, скорее всего, будет новый спецпосланник", - сказал К.Абдрахманов агентству "Интерфакс-Казахстан", отвечая на вопрос о возможности участии на переговорах Стаффана де Мистуры в качестве представителя ООН.
Говоря о дате встречи в "астанинском формате", он подтвердил прежние планы о проведении переговоров в столице Казахстана в конце ноября.
К.Абдрахманов добавил, что участие США как наблюдателя на переговорах "зависит от решения стран-гарантов".
По его информации, приглашения участникам будут рассылаться во второй половине ноября.
Г.Педерсен был назначен на должность спецпосланника ООН по Сирии в начале ноября. Ранее С.де Мистура заявил об уходе с поста спецпосланника ООН по Сирии "исключительно по причинам личного характера".
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