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СНГ 08.11.2018 15:34

Председательство в ОДКБ перешло от Казахстана Киргизии

В Астане завершилось совместное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ.

"Рассмотрение вопросов повестки дня завершено", - сказал министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдарахманов, закрывая заседание.

Он поздравил партнёров из Киргизии в связи с переходом к этой республике председательства в ОДКБ.

"Хотел бы поздравить наших киргизских друзей с переходом Кыргызской республике председательства в ОДКБ. В этой связи у нас есть церемония передачи жезлов новым председателям СМИД, СМО и КССБ", - сказал глава МИД Казахстана.

В свою очередь министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков поздравил и поблагодарил казахстанскую сторону "за успешное председательствование в ОДКБ". "Со своей стороны киргизская сторона приложит максимальные усилия по дальнейшему продвижению и наращиванию нашего плодотворного взаимодействия в рамках Организации и повышения её международного авторитета в рамках нашего председательства", - сказал министр.

В состав ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]