Председательство в ОДКБ перешло от Казахстана Киргизии

В Астане завершилось совместное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ.
"Рассмотрение вопросов повестки дня завершено", - сказал министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдарахманов, закрывая заседание.
Он поздравил партнёров из Киргизии в связи с переходом к этой республике председательства в ОДКБ.
"Хотел бы поздравить наших киргизских друзей с переходом Кыргызской республике председательства в ОДКБ. В этой связи у нас есть церемония передачи жезлов новым председателям СМИД, СМО и КССБ", - сказал глава МИД Казахстана.
В свою очередь министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков поздравил и поблагодарил казахстанскую сторону "за успешное председательствование в ОДКБ". "Со своей стороны киргизская сторона приложит максимальные усилия по дальнейшему продвижению и наращиванию нашего плодотворного взаимодействия в рамках Организации и повышения её международного авторитета в рамках нашего председательства", - сказал министр.
В состав ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
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