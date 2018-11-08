Агролизинг в 2018г направит на закупку минеральных удобрений около 110 млн манатов

ОАО «Агролизинг» в 2018 году направит на закупку различных минеральных удобрений 109 млн манатов, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства Азербайджана.

«Если в 2016 году были заключены контракты на поставку в Азербайджан 73 тыс. тонн минеральных удобрений стоимостью 26 млн манатов, в 2017 году – на поставку 65,5 тыс. тонн минеральных удобрений на сумму 44,4 млн. манатов, то с начала 2018 года Агролизинг уже заключил контракты стоимостью 109 млн манатов на закупку 178 тыс. тонн различных минеральных удобрений», - сообщил начальник отдела закупки, хранения и продажи пестицидов и минеральных удобрений ОАО «Агролизинг» Муса Гусейнов, слова которого приведены в сообщении.

По его словам, на сегодняшний день в рамках этих контрактов в Азербайджан уже поставлено 138,9 тыс. тонн удобрений.

«С начала года Агролизинг продал на льготной основе 126 тыс. тонн минеральных удобрений, в частности 66,5 тыс. тонн нитрата аммония, 21,9 тыс. тонн нитроамофоска, 25,6 тыс. тонн аммофоса, 10,1 тыс. тонн карбамида и т.д.», - добавил М.Гусейнов.

ОАО «Агролизинг» учреждено в октябре 2004 года и входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

А.Мамедов