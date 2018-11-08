Киргизские пограничники усилили наряды на границе из-за бунта в колонии в Таджикистане

Государственная пограничная служба Киргизии усилила наряды на границе с Таджикистаном из-за бунта в колонии в Худжанде, сообщила в четверг "Интерфаксу" официальный представитель ГПС Гульмира Борубаева.

"Из-за произошедших в ночь на четверг беспорядков в колонии строго режима в Худжанде ГПС Киргизии усилила пограничные наряды по всему периметру киргизской границы на участках вне пунктов пропуска, а также на пунктах пропуска", - сказала Г.Борубаева.

По ее словам, представители пограничных служб Киргизии и Таджикистана обменялись информацией о ситуации, обстановка в приграничных районах постоянно отслеживается.

В свою очередь источник в силовых структурах Киргизии сообщил "Интерфаксу", что в колонии в Худжанде, где произошел бунт, содержались осужденные за терроризм, приговоренные к длительным срокам заключения.

Протяженность киргизско-таджикской границы составляет 970 км, Худжанд расположен недалеко от границы Киргизии, расстояние до областного цента Баткенской области (юг Киргизии) составляет 65 км.

Ранее таджикские СМИ сообщили, что беспорядки в колонии строгого режима в Худжанде вспыхнули в ночь на четверг, число убитых и раненых достигает 20 человек. Бунт был подавлен силами спецназа.