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СНГ 08.11.2018 15:46

Киргизские пограничники усилили наряды на границе из-за бунта в колонии в Таджикистане

Государственная пограничная служба Киргизии усилила наряды на границе с Таджикистаном из-за бунта в колонии в Худжанде, сообщила в четверг "Интерфаксу" официальный представитель ГПС Гульмира Борубаева.

"Из-за произошедших в ночь на четверг беспорядков в колонии строго режима в Худжанде ГПС Киргизии усилила пограничные наряды по всему периметру киргизской границы на участках вне пунктов пропуска, а также на пунктах пропуска", - сказала Г.Борубаева.

По ее словам, представители пограничных служб Киргизии и Таджикистана обменялись информацией о ситуации, обстановка в приграничных районах постоянно отслеживается.

В свою очередь источник в силовых структурах Киргизии сообщил "Интерфаксу", что в колонии в Худжанде, где произошел бунт, содержались осужденные за терроризм, приговоренные к длительным срокам заключения.

Протяженность киргизско-таджикской границы составляет 970 км, Худжанд расположен недалеко от границы Киргизии, расстояние до областного цента Баткенской области (юг Киргизии) составляет 65 км.

Ранее таджикские СМИ сообщили, что беспорядки в колонии строгого режима в Худжанде вспыхнули в ночь на четверг, число убитых и раненых достигает 20 человек. Бунт был подавлен силами спецназа.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ГРАНИЦА, УСИЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]