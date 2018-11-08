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Бизнес и законодательство 08.11.2018 15:07

RSM Azerbaijan подготовит 5-летний стратегический план Азерхалча

Компания RSM Azerbaijan подготовит пятилетний стратегический план ОАО «Азерхалча».

«Компания RSM Azerbaijan стала победителем по итогам опроса котировок, объявленного ОАО «Азерхалча» для закупки услуг по подготовке пятилетнего стратегического плана общества. Контракт между сторонам был подписан 31 октября», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ОАО.

Стоимость контракта составляет 35,4 тыс. манатов.

Азерхалча создано на основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 5 мая 2016 года.

До конца 2019 года число филиалов (мастерских) Азерхалча достигнет 30.

А. Мамедов

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Тэги: АЗЕРХАЛЧА, СТРАТЕГИЯ, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]