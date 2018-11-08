В Баку прошла презентация Орловского государственного института культуры

7 ноября с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) в режиме видеоконференции прошла презентация образовательных программ Орловского государственного института культуры (ОГИК).
О предлагаемых ОГИК образовательных программах и правилах поступления, а также об условиях обучения и проживания рассказали проректор по науке и международным связям Евгений Махонин, ответственный секретарь приемной комиссии Елена Мокеева и начальник отдела довузовской подготовки и содействия трудоустройству выпускников Татьяна Струкова.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»