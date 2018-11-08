Спецслужбы должны предотвращать перемещение террористов через границы под видом мигрантов - глава ФСБ

Спецслужбы иностранных государств должны активизировать фильтрационную работу на границах для предотвращения перемещения террористов под видом беженцев в Европу и в страны исхода, заявил глава ФСБ России Александр Бортников.
"Мы определили практически три основных направления перемещения боевиков. Зоны притяжения - это, прежде всего, Афганистан, Юго-Восточная Азия, Африканский континент", - сказал А.Бортников в четверг по итогам совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств - партнеров ФСБ России.
В связи с этим много внимания, по его словам, обращалось на "прикрытие возможного перемещения бандитов на Европейский континент, в Европу прежде всего, а также в страны исхода под видом беженцев и мигрантов".
"В связи с этим обращалось внимание всех заинтересованных спецслужб на активизацию фильтрационной работы на границах, а также соответствующей оперативно-разыскной деятельности. Имеется в виду и поиск, и розыск лиц, которые находились или находятся в поле зрения спецслужб либо могут иметь отношение к террористическим структурам и этим организациям", - сказал А.Бортников.
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