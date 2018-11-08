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СНГ 08.11.2018 16:20

Спецслужбы должны предотвращать перемещение террористов через границы под видом мигрантов - глава ФСБ

Спецслужбы иностранных государств должны активизировать фильтрационную работу на границах для предотвращения перемещения террористов под видом беженцев в Европу и в страны исхода, заявил глава ФСБ России Александр Бортников.

"Мы определили практически три основных направления перемещения боевиков. Зоны притяжения - это, прежде всего, Афганистан, Юго-Восточная Азия, Африканский континент", - сказал А.Бортников в четверг по итогам совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств - партнеров ФСБ России.

В связи с этим много внимания, по его словам, обращалось на "прикрытие возможного перемещения бандитов на Европейский континент, в Европу прежде всего, а также в страны исхода под видом беженцев и мигрантов".

"В связи с этим обращалось внимание всех заинтересованных спецслужб на активизацию фильтрационной работы на границах, а также соответствующей оперативно-разыскной деятельности. Имеется в виду и поиск, и розыск лиц, которые находились или находятся в поле зрения спецслужб либо могут иметь отношение к террористическим структурам и этим организациям", - сказал А.Бортников.

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Тэги: РОССИЯ, ФСБ, МИГРАНТЫ, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]