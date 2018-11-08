В ЕС продолжится экономический рост, но есть риски - прогноз

Член Еврокомиссии по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси предсказал продолжение, но менее динамичное из-за неопределенной ситуации на рынках, экономического роста и предупредил о существующих рисках.
"Значительные взаимосвязанные риски могут снизить наши прогнозы. Они касаются, в частности, того, что нам хорошо известно: ужесточения финансовых условий на международном уровне, которое может проистекать из возможного "перегрева" американской экономики. Плюс еще не снизилась напряженность в области торговли, и негативные последствия для международной торговли и глобального экономического роста могут оказаться существенными в случае эскалации, которой никто не хотел бы, в отношениях США и Китая", - сказал еврокомиссар, выступая с традиционным осенним экономическим прогнозом ЕС в четверг на пресс-конференции в Брюсселе.
По прогнозу Еврокомиссии, экономический рост в зоне евро снизится с 2,4% в 2017 (самого высокого уровня за 10 лет) до 2,1% в 2018, и далее - до 1,9% в 2019 году и 1,7% - в 2020.
Похожую тенденцию ожидают для Евросоюза в целом при экономическом росте 2,2% в 2018 году, 2,0 - в 2019 и 1,9% - в 2020.
"Несмотря на более неопределенную среду, все государства-члены продолжат экономический рост, хотя и в более замедленном темпе, благодаря динамизму потребления и внутреннего инвестирования. Если не возникнет серьезных потрясений, Европа должна быть в состоянии сохранить экономический рост выше потенциального, существенное создание рабочих мест и снижение занятости. Однако растущее число взаимосвязанных рисков довлеет над таким сценарием", - сказано в материалах Еврокомиссии по осеннему экономическому прогнозу 2018 года.
"Европейская экономика проявляет хорошую стойкость при постепенно замедляющемся экономическом росте. Мы предвидим, что такая тенденция продлится в течение двух ближайших лет, притом, что безработица продолжит отступать и вернется к уровню, которого она еще не достигала со времени начала кризиса", - отметил П.Московиси.
По его словам, ожидается продолжение снижения государственного долга в зоне евро.
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