Глава ФСБ заявляет о необходимости рабочих контактов с США для противодействия терроризму

Глава ФСБ России Александр Бортников указал на необходимость поддержания рабочих контактов спецслужб РФ и США для противодействия терроризму.

"Мы считаем необходимым поддерживать рабочий уровень общения и использовать возможности друг друга для содействия в предотвращении острых акций прямого действия, прежде всего террористических атак", - сказал он журналистам по итогам совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств-партнеров ФСБ, отвечая на вопрос "Интерфакса".

В качестве примера А.Бортников привел выступление на совещании американского представителя, который напомнил о помощи российской стороны при расследовании теракта на Бостонском марафоне, и информационное содействие США, которое помогло предотвратить теракт в Казанском соборе Санкт-Петербурга.