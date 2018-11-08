Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9423 RUR   0.0257 GBR   2.2312 TRY   0.3158

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.67 Brent   72.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 15° Завтра 16° 10 Ноя 17° 11 Ноя 16°

Финансы 08.11.2018 15:41

СК Qala Sigorta расширит сеть обслуживания

Азербайджанская страховая компания (СК) Qala Sigorta планирует расширить точки продаж, заявил заместитель председателя правления СК Талех Юнсуров.

«В нашей программе развития предусмотрено открытие представительств на территории всей страны. В первую очередь, согласно требованиям законодательства, мы решили открыть наши офисы в районных центрах всех наших экономических районов. В 2018 году мы открыли офисы в Лянкяране, Гяндже, Товузе и Сумгайыте. Следующее наше представительство будет открыто в Имишли», - сказал Т.Юнсуров журналистам в четверг.

Он добавил, что в 2019 году Qala Sigorta планирует открыть свои офисы и в других городах Азербайджана. «Нашим приоритетом является обеспечить доступность страховых услуг для населения Азербайджана», - подчеркнул он.

Т.Юнсуров отметил, что кроме расширения филиальной сети, Qala Sigorta также планирует увеличить перечень страховых продуктов. «Благодаря наличию СК Qala-life, предоставляющей услуги в сфере страхования жизни, мы имеем возможность создавать комбинированные с нашими услугами страховые продукты. Это одно из направлений нашей деятельности. Что касается только нашей компании, то у нас у самих 23 наименования страховых продуктов. Согласно нашим стратегическим планам, в ближайшие годы мы намерены довести их число до 30», - сказал Т. Юнсуров.

Как сообщалось ранее, 30 сентября 2015 года азербайджанская перестраховочная компания "AzRe Tekrarsigortа" закрыла сделку по приобретению за $6,5 млн 100% акций страховой компании "Chartis Azerbaijan". В связи с этим компания сменила название с Chartis Azerbaijan на Qala Sigorta. Уставный капитал компании равен 8 млн 50 манатов.

Премии СК Qala Sigorta за 9 месяцев 2018 года составили 11 млн 651,6 тыс. манатов, выплаты – 1 млн 389,5 тыс. манатов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СТРАХОВАНИЕ, ФИЛИАЛЫ, ПРОДУКТЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]