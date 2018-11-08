СК Qala Sigorta расширит сеть обслуживания

Азербайджанская страховая компания (СК) Qala Sigorta планирует расширить точки продаж, заявил заместитель председателя правления СК Талех Юнсуров.

«В нашей программе развития предусмотрено открытие представительств на территории всей страны. В первую очередь, согласно требованиям законодательства, мы решили открыть наши офисы в районных центрах всех наших экономических районов. В 2018 году мы открыли офисы в Лянкяране, Гяндже, Товузе и Сумгайыте. Следующее наше представительство будет открыто в Имишли», - сказал Т.Юнсуров журналистам в четверг.

Он добавил, что в 2019 году Qala Sigorta планирует открыть свои офисы и в других городах Азербайджана. «Нашим приоритетом является обеспечить доступность страховых услуг для населения Азербайджана», - подчеркнул он.

Т.Юнсуров отметил, что кроме расширения филиальной сети, Qala Sigorta также планирует увеличить перечень страховых продуктов. «Благодаря наличию СК Qala-life, предоставляющей услуги в сфере страхования жизни, мы имеем возможность создавать комбинированные с нашими услугами страховые продукты. Это одно из направлений нашей деятельности. Что касается только нашей компании, то у нас у самих 23 наименования страховых продуктов. Согласно нашим стратегическим планам, в ближайшие годы мы намерены довести их число до 30», - сказал Т. Юнсуров.

Как сообщалось ранее, 30 сентября 2015 года азербайджанская перестраховочная компания "AzRe Tekrarsigortа" закрыла сделку по приобретению за $6,5 млн 100% акций страховой компании "Chartis Azerbaijan". В связи с этим компания сменила название с Chartis Azerbaijan на Qala Sigorta. Уставный капитал компании равен 8 млн 50 манатов.

Премии СК Qala Sigorta за 9 месяцев 2018 года составили 11 млн 651,6 тыс. манатов, выплаты – 1 млн 389,5 тыс. манатов.

А.Мамедов