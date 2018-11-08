СК Qala Sigorta расширит сеть обслуживания

Азербайджанская страховая компания (СК) Qala Sigorta планирует расширить точки продаж, заявил заместитель председателя правления СК Талех Юнсуров.
«В нашей программе развития предусмотрено открытие представительств на территории всей страны. В первую очередь, согласно требованиям законодательства, мы решили открыть наши офисы в районных центрах всех наших экономических районов. В 2018 году мы открыли офисы в Лянкяране, Гяндже, Товузе и Сумгайыте. Следующее наше представительство будет открыто в Имишли», - сказал Т.Юнсуров журналистам в четверг.
Он добавил, что в 2019 году Qala Sigorta планирует открыть свои офисы и в других городах Азербайджана. «Нашим приоритетом является обеспечить доступность страховых услуг для населения Азербайджана», - подчеркнул он.
Т.Юнсуров отметил, что кроме расширения филиальной сети, Qala Sigorta также планирует увеличить перечень страховых продуктов. «Благодаря наличию СК Qala-life, предоставляющей услуги в сфере страхования жизни, мы имеем возможность создавать комбинированные с нашими услугами страховые продукты. Это одно из направлений нашей деятельности. Что касается только нашей компании, то у нас у самих 23 наименования страховых продуктов. Согласно нашим стратегическим планам, в ближайшие годы мы намерены довести их число до 30», - сказал Т. Юнсуров.
Как сообщалось ранее, 30 сентября 2015 года азербайджанская перестраховочная компания "AzRe Tekrarsigortа" закрыла сделку по приобретению за $6,5 млн 100% акций страховой компании "Chartis Azerbaijan". В связи с этим компания сменила название с Chartis Azerbaijan на Qala Sigorta. Уставный капитал компании равен 8 млн 50 манатов.
Премии СК Qala Sigorta за 9 месяцев 2018 года составили 11 млн 651,6 тыс. манатов, выплаты – 1 млн 389,5 тыс. манатов.
А.Мамедов
Мамедъяров пригласил главу МИД Аргентины посетить Азербайджан
Глава Минобороны Азербайджана поручил повысить боеспособность войск на линии карабахского фронта
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 23 нарушений - Минобороны Азербайджана
В Азербайджане арестованы 2 человека по факту незаконного разбора железнодорожного полотна - СГБ
В Азербайджане проводят операцию по спасению двух рыбаков на Каспии
Минтруда: 71% населения Азербайджана составляют лица в возрасте от 15 до 64 лет
ИВ Мингячевира направит около 4 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Президент Алиев выделил средства на восстановление 121 частного дома, пострадавшего в результате обстрелов с армянской стороны
Президент Азербайджана выделил 2,5 млн манатов на улучшение систем орошения Агдамского района
Россия поставила Филиппинам партию гранатометов
Киргизские пограничники усилили наряды на границе из-за бунта в колонии в Таджикистане
Ситуация в колонии на севере Таджикистана находится под контролем, сбежавших нет - источник
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
В Баку прошла презентация Орловского государственного института культуры
Клиенты ВТБ (Азербайджан) могут вносить наличные в банкоматах AzərTürk Bank
Caspian European Club организовал бизнес-тур в ООО «Парк высоких технологий» НАНА
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»