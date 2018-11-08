Ситуация в колонии на севере Таджикистана находится под контролем, сбежавших нет - источник

Ситуация в колонии строгого режима в городе Худжанд, административном центре Согдийской области на севере Таджикистана, где минувшей ночью произошел бунт заключенных, стабилизировалась и находится под контролем правоохранительных органов, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник в силовых структурах республики.

"Ни один заключенный не сбежал, всех нашли и вернули в камеры. Подробности произошедшего, уточненные данные о потерях в ходе бунта и его подавления будут официально сообщены в ближайшее время, работает специальная комиссия", - отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, бунт в колонии строгого режима в 16-м микрорайоне Худжанда, где содержатся лица, осужденные по обвинениям в терроризме, вспыхнул в ночь на четверг.

Таджикские СМИ приводят противоречивые данные о жертвах беспорядков в исправительном заведении. По данным таджикской службы "Радио Свобода" ("Радио Озоди"), речь идет о 22 погибших, в том числе двух сотрудниках силовых структур. Еще шесть сотрудников колонии получили ранения и находятся в больнице.

В свою очередь представитель пограничных войск ГКНБ Таджикистана сообщил о том, что события в Худжанде не повлияли на режим службы таджикских пограничников.

"Таджикские пограничные войска на таджикско-киргизском участке границы несут службу в штатном режиме. В связи с произошедшим в Худжандской колонии никаких изменений в службе нет, дополнительные силы на границу не направлялись, в них нет необходимости, этот вопрос не рассматривается, казарменное положение не объявлялось", - сообщил начальник пресс-центра пограничных войск ГКНБ РТ Мухаммад Улугоджеаев.