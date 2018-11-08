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Регион 08.11.2018 17:16

Британия твердо поддерживает территориальную целостность Грузии - дипломат

Госминистр по делам Европы и Америки МИД Великобритании Алан Дункан в ходе визита в Тбилиси заявил о неприемлемости возведения пограничных заграждений со стороны Южной Осетии.

"Соединенное Королевство твердо поддерживает территориальную целостность, суверенитет и безопасность Грузии. Вызывают беспокойство и полностью неприемлемы действия, возобновившиеся в последние дни вдоль разделительной линии", - заявил британский дипломат по итогам встречи с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани, комментируя сообщения о возобновлении установки заграждений с югоосетинской стороны.

Слова госминистра приводятся в сообщении пресс-службы МИД Грузии.

Британский дипломат возложил на Россию ответственность за указанные действия, подчеркнув, что "это должно прекратиться".

"Призываю Россию демонтировать колючую проволоку", - сказал А.Дункан.

Как сообщили в МИД Грузии, высокопоставленный британский дипломат проводит в Тбилиси встречи в рамках двухстороннего "Уордропского стратегического диалога".

По информации грузинского внешнеполитического ведомства, в рамках переговоров в четверг был подписан двусторонний меморандум о взаимопонимании по вопросам кибербезопасности.

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Тэги: ГРУЗИЯ, БРИТАНИЯ, СУВЕРЕНИТЕТ, ПОДДЕРЖКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]