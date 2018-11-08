Британия твердо поддерживает территориальную целостность Грузии - дипломат

Госминистр по делам Европы и Америки МИД Великобритании Алан Дункан в ходе визита в Тбилиси заявил о неприемлемости возведения пограничных заграждений со стороны Южной Осетии.
"Соединенное Королевство твердо поддерживает территориальную целостность, суверенитет и безопасность Грузии. Вызывают беспокойство и полностью неприемлемы действия, возобновившиеся в последние дни вдоль разделительной линии", - заявил британский дипломат по итогам встречи с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани, комментируя сообщения о возобновлении установки заграждений с югоосетинской стороны.
Слова госминистра приводятся в сообщении пресс-службы МИД Грузии.
Британский дипломат возложил на Россию ответственность за указанные действия, подчеркнув, что "это должно прекратиться".
"Призываю Россию демонтировать колючую проволоку", - сказал А.Дункан.
Как сообщили в МИД Грузии, высокопоставленный британский дипломат проводит в Тбилиси встречи в рамках двухстороннего "Уордропского стратегического диалога".
По информации грузинского внешнеполитического ведомства, в рамках переговоров в четверг был подписан двусторонний меморандум о взаимопонимании по вопросам кибербезопасности.
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