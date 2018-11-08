Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9423 RUR   0.0257 GBR   2.2312 TRY   0.3158

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.67 Brent   72.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 15° Завтра 16° 10 Ноя 17° 11 Ноя 16°

Происшествия 08.11.2018 15:53

В Азербайджане арестованы 2 человека по факту незаконного разбора железнодорожного полотна - СГБ

Уголовное дело по факту разбора 400-метрового участка железнодорожного полотна возбуждено Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

«По подозрению в незаконном разборе железнодорожного полотна и краже его металлических деталей железной дороги арестованы граждане Азербайджана Новруз Ахмедов и Руслан Оруджев», - говорится в сообщении СГБ.

Следствием установлено, что в ночь с 29 на 30 октября был разобран 400-метровый участок железной дороги государственного значения Баку-Алят-Горадиз, используемого для передвижения пассажирских и товарных составов.

«Установлено, что Р.Оруджев и Н.Ахмедов разобрали 400 метров участка железной дороги и вывезли на принадлежащем последнему автомобиле 99 металлических балок Д-65, шесть рельсов Р-65, 400 путевых болтов и другие металлические детали», - сказано в сообщении СГБ.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРОИСШЕСТВИЕ, ЖЕЛДОРОГА, КРАЖА

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]