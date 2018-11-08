В Азербайджане арестованы 2 человека по факту незаконного разбора железнодорожного полотна - СГБ

Уголовное дело по факту разбора 400-метрового участка железнодорожного полотна возбуждено Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

«По подозрению в незаконном разборе железнодорожного полотна и краже его металлических деталей железной дороги арестованы граждане Азербайджана Новруз Ахмедов и Руслан Оруджев», - говорится в сообщении СГБ.

Следствием установлено, что в ночь с 29 на 30 октября был разобран 400-метровый участок железной дороги государственного значения Баку-Алят-Горадиз, используемого для передвижения пассажирских и товарных составов.

«Установлено, что Р.Оруджев и Н.Ахмедов разобрали 400 метров участка железной дороги и вывезли на принадлежащем последнему автомобиле 99 металлических балок Д-65, шесть рельсов Р-65, 400 путевых болтов и другие металлические детали», - сказано в сообщении СГБ.

Р.Бабаев